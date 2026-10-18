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Οι εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων του Σαββάτου προκάλεσαν την αντίδραση ακόμη και συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις.

Μια Γαλλίδα που συμμετείχε στις φοιτητικές διαμαρτυρίες και τοποθετείται στον αριστερό πολιτικό χώρο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της όταν είδε άτομα να λεηλατούν καταστήματα. Όπως αναφέρεται, επρόκειτο για μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.

«Δεν είναι αυτός ο σκοπός», φώναξε προς διαδηλωτές που εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ, επιχειρώντας να τους αποτρέψει. Μάλιστα, στάθηκε μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, προσπαθώντας να τους πείσει να σταματήσουν.

Η προσπάθειά της, ωστόσο, δεν είχε αποτέλεσμα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα τους καλούσε να σταματήσουν. «Γιατί το κάνετε αυτό; Σε τι σας χρησιμεύει; Δεν είναι αυτός ο σκοπός» επαναλάμβανε. «Δεν είναι το μαγαζί του πατέρα σου» της απάντησε κάποιος. «Σώπα, κάνουμε επείγουσες αγορές» την ειρωνεύτηκε ένας άλλος.

«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, βλέποντας ότι οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες μεταστρέφουν το νόημα των διαδηλώσεων.

Κάποιοι βάνδαλοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, άδειασαν τα ράφια του καταστήματος και έπαιρναν όσα προϊόντα έβρισκαν, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες καταστροφές.

⚡️Disgusting scenes



French looters rob a business owner pic.twitter.com/idDEKuqjux — War Monitor (@WarMonltor) October 18, 2026

protothema.gr