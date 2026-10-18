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Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας στο ύψος του Αγίου Τύχωνα, λόγω νέου τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ανατράπηκε αυτοκίνητο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Γύρω στις 2μ.μ. λόγω οδικής σύγκρουσης μεταξύ τεσσάρων οχημάτων, έχει κλείσει η εν λόγω δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία, προέκυψε η δεύτερη σύγκρουση.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.