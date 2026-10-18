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Οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Γιόλου, στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 42χρονου οδηγού.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 42χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονος, στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία πρόσωπα ηλικίας 60, 23 και 10 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 42χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση. Ο 61χρονος οδηγός και οι συνεπιβάτες του δεν τραυματίστηκαν.

Ο 42χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 115μg αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22μg, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.