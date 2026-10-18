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Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους (ελαφρού τύπου), με 2 επιβαίνοντες, στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας στην Πιερία, χωρίς εκδήλωση πυρκαγιάς σημειώθηκε την Κυριακή.

Οι Πυροσβέστες κατά την άφιξή τους στο χώρο του δυστυχήματος, εντόπισαν εκτός του αεροσκάφους τους 2 επιβαίνοντες, χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην πορεία διαπιστώθηκε πως ήταν νεκροί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 13:50.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης ποταμού (χωρίς νερό) πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα, χωρίς τις αισθήσεις τους σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

skai.gr