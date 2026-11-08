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Πράσινο βάφτηκε το ντέρμπι στο «Freedom – Αντώνης Παπαδόπουλος», με την Ομόνοια να επικρατεί με 2-0 της Ανόρθωσης για την 9η αγωνιστική και να επιστρέφει με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες, πανηγυρίζοντας δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νταβίντ Ακιντόλα, ο οποίος έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον Τζούνις και πέτυχε ο ίδιος το δεύτερο, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη των πρασίνων. Το τρίποντο ανέβασε την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στη δεύτερη θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

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