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Μια ίδρυση σε ζαχαροπλαστείο. Πρωταθλήματα, διχασμοί, άνθρωποι που δεν επέστρεψαν, νύχτες απέναντι στους ισχυρούς της Ευρώπης. Και τρόπαια σε παρκέ και φιλέ, που συχνά χάνονται στη σκιά του ποδοσφαίρου. Πενήντα σταθμοί μιας διαδρομής που ξεπέρασε τα όρια των γηπέδων και σημάδεψε έναν ολόκληρο αιώνα. Η ιστορία του ΑΠΟΕΛ, πέρα από την τροπαιοθήκη.

1. 1926 – Το ζαχαροπλαστείο της Λήδρας. Στις 8 Νοεμβρίου ιδρύεται ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, με πρώτο πρόεδρο τον Γεώργιο Πούλια.

2. 1927 – Το ταξίδι στην Αίγυπτο. Ο ΠΟΕΛ πραγματοποιεί μια από τις πρώτες διεθνείς εξορμήσεις του, αντιμετωπίζοντας ελληνικές ομάδες της Αιγύπτου.

3. 1928 – Προστίθεται το «Α». Στις 25 Ιανουαρίου ο ΠΟΕΛ μετονομάζεται σε Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ελλήνων Λευκωσίας, με την επέκταση της δραστηριότητάς του στον στίβο.

4. 1931 – Ο Ονούφριος Κληρίδης. Ο νεαρός αθλητής του ΑΠΟΕΛ χάνει τη ζωή του στα Οκτωβριανά, κατά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις βρετανικές αποικιακές δυνάμεις.

5. 1932 – 80 ποδήλατα στη Λάρνακα. Φίλοι του ΑΠΟΕΛ ταξιδεύουν για τον ανεπίσημο τελικό παγκύπριου πρωταθλήματος με την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λευκωσίας επικρατεί με 4-0.

6. 1934 – Γεννιέται η ΚΟΠ. Στις 23 Σεπτεμβρίου ιδρύεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με τον ΑΠΟΕΛ μεταξύ των ιδρυτικών σωματείων.

7. 1936 – Το πρώτο πρωτάθλημα. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά τον πρώτο επίσημο τίτλο του και αρχίζει πενταετία κυριαρχίας στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

8. 1937 – Το πρώτο νταμπλ. Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με νίκη 2-1 επί του Τραστ στον τελικό.

9. 1940 – Πέντε πρωταθλήματα σερί. Ολοκληρώνεται η αλυσίδα των διαδοχικών κατακτήσεων που άρχισε την περίοδο 1935-36.

10. 1941/44 – Ο πόλεμος παγώνει την μπάλα. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διακόπτει τη διεξαγωγή του επίσημου πρωταθλήματος για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους.

11. 1947 – Αήττητος και νταμπλούχος. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά το πρωτάθλημα χωρίς ήττα και προσθέτει στην τροπαιοθήκη του το Κύπελλο.

12. 1948 – Η ιστορική διάσπαση. Οι πολιτικές συγκρούσεις της εποχής επηρεάζουν τον σύλλογο, οδηγώντας σε αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών και στην ίδρυση της Ομόνοιας.

13. 1949 – Το απόλυτο ξανά. 14 σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος. Μια επίδοση απόλυτης κυριαρχίας.

14. 1951 – 7 γκολ σε τελικό. Ο ΑΠΟΕΛ συντρίβει την ΕΠΑ με 7-0, καταγράφοντας ιστορικό σκορ στον θεσμό του Κυπέλλου.

15. 1953 – Ο Μπέλα Γκούτμαν στη Λευκωσία. Ο προπονητής που αργότερα θα κατακτούσε δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών με την Μπενφίκα περνά από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ.

16. 1953 – Η πρώτη συνάντηση των «αιωνίων». Στις 24 Οκτωβρίου ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την Ομόνοια σε φιλικό αγώνα και επικρατεί με 2-0.

17. 1954 –Ο πρώτος τίτλος στην πετόσφαιρα. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά το Πρωτάθλημα Βόλεϊ Λευκωσίας, που ο ίδιος προκήρυξε, με τη συμμετοχή πέντε ομάδων. Ο τίτλος σφραγίζεται στις 17 Σεπτεμβρίου.

18. 1956 – Η θυσία του Καραολή. Ο αθλητής στίβου Μιχαλάκης Καραολής απαγχονίζεται από τις βρετανικές αποικιακές αρχές στις 10 Μαΐου.

19. 1963 – Το Κύπελλο επιστρέφει. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά το τρόπαιο απέναντι στην Ανόρθωση, με 1-0 στον επαναληπτικό τελικό και γκολ του Μάριου Πάπαλλου.

20. 1963 – Η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση. Το επιβλητικό 6-0 επί της νορβηγικής Γιόβικ Λιν ανοίγει για πρώτη φορά τον δρόμο προς τον επόμενο γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

21. 1965 – 10 πρωταθλήματα. Ο σύλλογος φτάνει σε διψήφιο αριθμό κατακτήσεων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις κυρίαρχες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου.

22. 1967 – Η καλαθόσφαιρα αποκτά δυναμική. Το μπασκετικό τμήμα αναπτύσσει την παρουσία του στις εγχώριες διοργανώσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τους μεγάλους τίτλους της επόμενης δεκαετίας.

23. 1969 – Κύπελλο απέναντι στην Ομόνοια. Ο ΑΠΟΕΛ νικά τον συμπολίτη αντίπαλο με 1-0 και κατακτά ένα ακόμη τρόπαιο.

24. 1973 – Το νταμπλ του Μάρκοβιτς. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά πρωτάθλημα και Κύπελλο, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στην ελληνική Α΄ Εθνική.

25. 1974 – Παραμονή με πεντάρα. Το 5-1 επί του Πανσερραϊκού στα μπαράζ εξασφαλίζει αγωνιστικά τη διατήρηση της θέσης του στην ελληνική Α΄ Εθνική.

26. 1974 – Πόλεμος και απώλειες. Ο Τάσος Μάρκου, μέλος του Δ.Σ. και έφορος ποδοσφαίρου, παραμένει αγνοούμενος. Ο καλαθοσφαιριστής Γιαννάκης Μαύρος και ο αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Μιχαλάκης Ζαμπάς χάνουν τη ζωή τους.

27. 1976 – Το πρώτο μπασκετικό πρωτάθλημα. Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά τον παρθενικό τίτλο του στην καλαθόσφαιρα, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο διακρίσεων.

28. 1976 – 6 γκολ για τα 50. Στη χρονιά του χρυσού Ιωβηλαίου, ο ΑΠΟΕΛ συντρίβει την Αλκή με 6-0 στον τελικό Κυπέλλου.

29. 1976 – Ο Ηρακλής αποκλείεται. Ο ΑΠΟΕΛ επικρατεί 2-0 του ελληνικού συλλόγου και πανηγυρίζει ευρωπαϊκή πρόκριση.

30. 1979 – Το πρώτο μπασκετικό νταμπλ. Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με νίκη 86-84 επί του Απόλλωνα στον τελικό.

31. 1980 – Πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων. Ο ΑΠΟΕΛ υπερισχύει της Ομόνοιας και κατακτά τον τίτλο χάρη στον καλύτερο συντελεστή τερμάτων.

32. 1982 – Η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Ανοίγει η εποχή του ιδιόκτητου προπονητικού κέντρου, που θα συνδεθεί με την καθημερινότητα και την εξέλιξη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

33. 1985 – Ο Τέρι ΜακΝτέρμοτ στη Λευκωσία. Ο τρις πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ φορά τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

34. 1986 – Πρωτάθλημα και υπόθεση Μπεσίκτας. Η κατάκτηση του τίτλου συνοδεύεται από την άρνηση συμμετοχής στους αγώνες με την τουρκική ομάδα και την επιβολή ευρωπαϊκού αποκλεισμού, με αρχική ποινή δύο ετών.

35. 1990 – Οι Σάμπουριτς και Γκόκιτς. Ο ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στην κορυφή του πρωταθλήματος, με ποδοσφαιριστές που θα συνδεθούν με μια νέα περίοδο επιτυχιών.

36. 1992 – Η γέννηση του πορτοκαλί. Οι οργανωμένοι οπαδοί υιοθετούν το χρώμα που σταδιακά γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της εξέδρας τους.

37. 1995 – Μπασκετικό τρεμπλ. Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ στην ίδια χρονιά.

38. 1996 – Διπλό νταμπλ. Αήττητο πρωτάθλημα και Κύπελλο στο ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα και Κύπελλο στην καλαθόσφαιρα.

39. 1997 – Η ποδοσφαιρική εταιρεία. Ιδρύεται η ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ με εμπνευστεί τον Μιχάλη Ιωαννίδη, ανοίγοντας διαφορετικό κεφάλαιο στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

40. 1999 – Το νέο ΓΣΠ. Στο πρώτο φιλικό του σταδίου, με αντίπαλο την Ομόνοια, ο Γιάννος Ιωάννου πετυχαίνει το πρώτο γκολ.

41. 2003 – Δέκα ευρωπαϊκοί αγώνες. Ο ΑΠΟΕΛ πραγματοποιεί εκτεταμένη ευρωπαϊκή διαδρομή την περίοδο 2002-03, με συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Κύπελλο UEFA.

42. 2009 – Η Κοπεγχάγη υποχωρεί. Ο ΑΠΟΕΛ αποκλείει τη δανέζικη ομάδα και προκρίνεται για πρώτη φορά στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

43. 2009 – Ισοπαλία στο Λονδίνο. Το 2-2 με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αποτελεί από τις σημαντικότερες εκτός έδρας ευρωπαϊκές εμφανίσεις του.

44. 2011 – Πρώτος στον όμιλο. Ο ΑΠΟΕΛ αφήνει πίσω του Ζενίτ, Πόρτο και Σαχτάρ, πραγματοποιώντας ιστορική υπέρβαση.

45. 2012 – Η Λιόν υποκλίνεται. Ο Μαντούκα σκοράρει στο 9΄ και ο Χιώτης αποκρούει δύο πέναλτι. Το 4-3 της διαδικασίας στέλνει τον ΑΠΟΕΛ στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

46. 2013 – Το τυχερό χέρι του Μαλόουν. Ο Ιρλανδός δημοσιογράφος τραβά το μπαλάκι που χαρίζει στον αποκλεισμένο ΑΠΟΕΛ θέση στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.

47. 2014 – Διπλή κορυφή. Ποδοσφαιρικό νταμπλ και μπασκετικός τίτλος, με εντυπωσιακό 81-50 επί της ΑΕΚ στον τελικό.

48. 2017 – Η Μπιλμπάο αποκλείεται. Το 2-0 στο ΓΣΠ εξασφαλίζει πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3 και οδηγεί τον ΑΠΟΕΛ στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

49. 2019 – 7 διαδοχικά πρωταθλήματα. Η κυριαρχία του ποδοσφαιρικού τμήματος συμπληρώνει επταετία, με τίτλους από το 2013 έως το 2019.

50. 2024 – Το 29ο στο νήμα. Το 1-1 με την ΑΕΚ Λάρνακας και η υπεροχή στην ισοβαθμία χαρίζουν στον ΑΠΟΕΛ το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

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