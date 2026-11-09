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Αποθέωση δίχως προηγούμενο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ΓΣΠ. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στο γήπεδο που γνώρισε τεράστιες επιτυχίες, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Η είσοδος του «στρατηγού» προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες, με τους χιλιάδες φίλους των γαλαζοκιτρίνων να τον αποθεώνουν.

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