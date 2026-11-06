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Στην αρχή το είδαμε και μας παραξένεψε. Wrestling στην Κύπρο; Και μάλιστα μέσα σε σχολείο; Κι όμως, το θέαμα που οι περισσότεροι θυμόμαστε να παρακολουθούμε πιτσιρικάδες από την τηλεόραση, με τους παλαιστές, τις εντυπωσιακές λαβές και τις μάχες μέσα στο ρινγκ, υπάρχει και στο νησί μας. Και όπως φαίνεται, έχει αρχίσει να αποκτά το δικό του κοινό.

Μπορεί να μην μαζεύει τα χιλιάδες άτομα που βλέπουμε στις μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού, ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που ασχολούνται με το wrestling. Διοργανώνουν αγώνες και προσπαθούν να το κάνουν γνωστό σε περισσότερο κόσμο.

Αφορμή για να το ψάξουμε λίγο περισσότερο στάθηκε ένα δελτίο Τύπου που έφτασε στα χέρια μας για τη διοργάνωση «Gods of Wrestling: Wrath of Athena», η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Γυμνάσιο Σταυρού, στον Στρόβολο, όπου η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του σχολείου θα μετατραπεί για μερικές ώρες σε αρένα επαγγελματικής πάλης, με ρινγκ, παλαιστές, τίτλους πρωταθλητών και κόσμο που θα βρεθεί εκεί για να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Θέλοντας να μάθουμε πώς προέκυψε όλο αυτό, το philenews επικοινώνησε με τον Πάρη Χαραλάμπους, διοργανωτή της Pro Wrestling Cyprus, ο οποίος μας μίλησε για μια μικρή κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέαμα στην Κύπρο.

Όπως μας εξήγησε, οι άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με το wrestling υπολογίζονται γύρω στους 50, ενώ το κοινό που προσελκύουν οι διοργανώσεις μπορεί να φτάσει τα 400 με 500 άτομα. Μάλιστα, στην Κύπρο δεν υπάρχει μόνο μία οργάνωση επαγγελματικής πάλης, αλλά δύο.

Ο κ. Χαραλάμπους, ο οποίος έχει εμπειρία περίπου 25 χρόνων από τον χώρο του wrestling στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, παραδέχεται ότι τα πράγματα στην Κύπρο είναι αρκετά διαφορετικά. Δεν είναι τόσο εύκολο να προσελκύσεις κόσμο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα θέαμα που πολλοί γνωρίζουν μόνο από την τηλεόραση.

«Το βασικό για εμάς είναι να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει wrestling και στην Κύπρο», μας ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι που να μπορούν να ζήσουν αποκλειστικά από το wrestling. Για όσους ανεβαίνουν στο ρινγκ στην Κύπρο, το κάνουν περισσότερο από αγάπη, αφιερώνοντας χρόνο και κόπο, παρά ένα επάγγελμα από το οποίο μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην.

Τα τρένα στο ΓΣΠ

Ψάχνοντας το ιστορικό αρχείο που έχει συγκεντρώσει η Pro Wrestling Cyprus, εντοπίσαμε αναφορές σε αγώνες επαγγελματικής πάλης στο νησί από τη δεκαετία του 1930.

Μάλιστα, στις 30 Οκτωβρίου 1938, στο παλιό ΓΣΠ στη Λευκωσία, είχε προγραμματιστεί αγώνας ανάμεσα στον Άγγλο παλαιστή Dick Bishop και τον Κύπριο Μαντραλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με διαφήμιση που δημοσιεύτηκε τότε στην εφημερίδα «Ελευθερία», είχαν ανακοινωθεί ακόμη και έκτακτα δρομολόγια τρένων για εξυπηρέτηση του κοινού που ήθελε να παρακολουθήσει τους αγώνες.

Αρχείο ΓΤΠ

Γιατί μέσα σε σχολείο;

Αυτό ήταν, άλλωστε, ένα από τα πρώτα πράγματα που θελήσαμε να ρωτήσουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο να ακούς ότι θα στηθεί ρινγκ επαγγελματικής πάλης μέσα σε σχολικό γυμναστήριο.

Όπως μας εξήγησε ο κ. Χαραλάμπους, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εξεύρεση κατάλληλου χώρου, κυρίως λόγω του κόστους. Μεγάλες αίθουσες, κοστίζουν χιλιάδες ευρώ για μια διοργάνωση, ποσά που δύσκολα μπορεί να καλύψει μια μικρή οργάνωση wrestling στην Κύπρο.

Η εκδήλωση περιλαμβάνεται, μάλιστα, και στο επίσημο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Δήμου Στροβόλου.

Τι θα δει ο κόσμος

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διάφορες αναμετρήσεις, με μία από αυτές να ξεχωρίζει λόγω της ιδιαιτερότητάς της. Πρόκειται για τον αγώνα της LA Taylor με τη Melissa Fierce, με έπαθλο το γυναικείο πρωτάθλημα της Pro Wrestling Cyprus. Οι δύο παλαίστριες θα αναμετρηθούν σε ένα λεγόμενο «Tables Match», όπου στόχος είναι να περάσει η αντίπαλος μέσα από ένα τραπέζι που θα σπάσει. Στο ρινγκ θα ανέβουν επίσης ο Hunter Maul και ο Donny Ravarro, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις.

Αξίζει να εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται για την πάλη που γνωρίζουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το επαγγελματικό wrestling συνδυάζει το θέαμα με τη σωματική προσπάθεια. Οι αναμετρήσεις έχουν προσχεδιασμένη εξέλιξη. Οι λαβές, οι πτώσεις και οι ακροβατικές κινήσεις απαιτούν, όμως, προπόνηση και εκπαίδευση, καθώς ο κίνδυνος τραυματισμού είναι υπαρκτός.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 17:30 μέχρι τις 21:00, στο Γυμνάσιο Σταυρού, στον Στρόβολο. Τα εισιτήρια αρχίζουν από €16.50 και φτάνουν μέχρι τα €52 για τις VIP θέσεις.