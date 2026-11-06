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Τον υποθαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο θα περάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναλαμβάνει να εξετάσει το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, μετά την έκδοση της NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών. Η αγγελία του σταθμού Ηρακλείου καλύπτει το διάστημα από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου 2027 και προσδιορίζει μια διαδρομή από τη βόρεια Κρήτη, μέσω της περιοχής Κάσου και Καρπάθου, προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Αποστολή του πλοίου είναι να καταγράψει με ακρίβεια το ανάγλυφο και τη σύσταση του πυθμένα, ούτως ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη όδευση για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία του καλωδίου του Great Sea Interconnector. Τις έρευνες έχει αναλάβει η ιταλική Next Geosolutions, για λογαριασμό της γαλλικής Nexans, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου.

Πώς θα «διαβάσει» τον βυθό

Οι εργασίες προβλέπουν συνδυασμό ηχοβολιστικών συστημάτων, σόναρ σάρωσης βυθού, μαγνητομέτρου και υποβρύχιας βιντεοσκόπησης. Προγραμματίζονται επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες σε θαλάσσια βάθη έως 700 μέτρων, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις στον πυθμένα.

Πιο συγκεκριμένα, το πλοίο στέλνει ηχητικά σήματα προς τον πυθμένα και μετρά τον χρόνο επιστροφής τους. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζει τα βάθη σε μια πλατιά λωρίδα κάτω από το πλοίο και αποτυπώνει τις κλίσεις και τις ανωμαλίες του εδάφους.

Ακολούθως, η εικόνα του βυθού συμπληρώνεται με την καταγραφή χαρακτηριστικών αντικειμένων που προεξέχουν από τον βυθό. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων επιτρέπει την αναγνώριση πιθανών εμποδίων κατά μήκος της υπό εξέταση διαδρομής.

Οι δειγματοληψίες θα δώσουν πρόσθετα στοιχεία για το υλικό του πυθμένα. Το ζητούμενο είναι να αξιολογηθούν οι συνθήκες στις οποίες θα τοποθετηθεί το καλώδιο, σε μια περιοχή με μεγάλα βάθη, απότομες υποθαλάσσιες κλίσεις και σύνθετους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Το πλοίο πίσω από την αποστολή

Το Abeille Marengo είναι πλοίο υπεράκτιας υποστήριξης και ωκεάνιο ρυμουλκό, με δυνατότητες χειρισμού αγκυρών και υποστήριξης υποθαλάσσιων εργασιών. Έχει μήκος 73,2 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα, ενώ η ελκτική του δύναμη φτάνει τους 180 τόνους.

Κατασκευάστηκε το 2009 στα ναυπηγεία STX/Brattvaag της Νορβηγίας και προηγουμένως επιχειρούσε με το όνομα SPM Neel Pratap 180. Η ένταξή του στον στόλο της Les Abeilles International ανακοινώθηκε το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στις δυνατότητές του περιλαμβάνονται η ρυμούλκηση πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων, εργασίες αγκύρωσης και ανέλκυσης, καθώς και φιλοξενία τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων, γνωστών ως ROV. Οι δυνατότητες αυτές του επιτρέπουν να λειτουργεί ως πλατφόρμα για εξειδικευμένες εργασίες στη θάλασσα.

Η αποστολή για τον GSI επικεντρώνεται στην έρευνα της διαδρομής και στη συγκέντρωση των δεδομένων που χρειάζονται πριν από την εγκατάσταση του καλωδίου.

Σημειώνεται ότι η τετράμηνη διάρκεια της NAVTEX αποτελεί το χρονικό παράθυρο των προβλεπόμενων εργασιών και δεν συνιστά την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα.