Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αμερικανική κοινωνία έστειλε μήνυμα δυσαρέσκειας στον Λευκό Οίκο. Η νέα ισορροπία στο Κογκρέσο περιορίζει τον πολιτικό χώρο του Αμερικανού προέδρου και δημιουργεί νέες δυνατότητες για τη Λευκωσία, χωρίς όμως να εγγυάται αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Είναι, πολλές φορές, μια πολιτική αξιολόγηση του ίδιου του προέδρου, ένα δημοψήφισμα για την πορεία της διακυβέρνησής του και μια ευκαιρία των πολιτών να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκειας ή επιδοκιμασίας. Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και μια ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, αφού αποτέλεσαν μια ηχηρή αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του.

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν μια εντυπωσιακή νίκη, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Για έναν πρόεδρο που επέλεξε να συνδέσει προσωπικά την πολιτική του επιβίωση με την επιτυχία των Ρεπουμπλικανών, το αποτέλεσμα είναι αναμφίβολα ένα σοβαρό πλήγμα. Ο Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο και διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες, αλλά από τον Ιανουάριο του 2027 θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που δεν θα ελέγχεται από το κόμμα του. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο γιατί έχασε ο Τραμπ. Είναι και τι σημαίνει αυτή η ήττα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, την Ανατολική Μεσόγειο και, κυρίως, για την Κύπρο.

Η οικονομία που έγινε μπούμερανγκ

Ο σημαντικότερος λόγος της εκλογικής αποτυχίας των Ρεπουμπλικανών ήταν η οικονομία και, ειδικότερα, η καθημερινή οικονομική πίεση που αισθάνονται τα αμερικανικά νοικοκυριά. Το κόστος των τροφίμων, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και των καυσίμων παρέμεινε ψηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων των ψηφοφόρων. Ο Τραμπ είχε οικοδομήσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του επιτυχίας στην υπόσχεση ότι θα αποκαταστήσει την οικονομική ευημερία και θα μειώσει το κόστος ζωής. Όμως, η απόσταση ανάμεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών αποδείχθηκε καθοριστική. Οι δασμοί και η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο ενίσχυσαν τις ανησυχίες για αυξήσεις τιμών, ενώ οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Η πολιτική πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Ο ψηφοφόρος μπορεί να ακούσει πολλά για τη διεθνή ισχύ της χώρας του, αλλά όταν δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο, τα ψώνια και τον λογαριασμό της ενέργειας, κρίνει την κυβέρνηση πρωτίστως από την τσέπη του.

Ο πόλεμος με το Ιράν και η κόπωση της αμερικανικής κοινωνίας

Ένας δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν η πολεμική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Η αμερικανική κοινωνία δεν εμφανίστηκε πρόθυμη να αποδεχθεί μια νέα παρατεταμένη στρατιωτική περιπέτεια στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με οικονομικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η σύγκρουση επηρέασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενίσχυσε την αβεβαιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές και ανέβασε το κόστος των καυσίμων. Για πολλούς ψηφοφόρους, η εξωτερική πολιτική του Τραμπ έπαψε να αποτελεί απλώς μια υπόθεση γεωπολιτικής ισχύος και μετατράπηκε σε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά τους. Η υπόσχεση ενός προέδρου που εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της ειρήνης και της αποφυγής νέων πολέμων βρέθηκε σε αντίθεση με την πραγματικότητα μιας επικίνδυνης περιφερειακής σύγκρουσης. Αυτή η αντίφαση κόστισε πολιτικά.

Η προσωπική πολιτική του Τραμπ και η κόπωση από το φαινόμενο MAGA

Ο τρίτος λόγος αφορά το ίδιο το πολιτικό μοντέλο Τραμπ. Η προσωποκεντρική διακυβέρνηση, η συνεχής πόλωση, οι επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων και θεσμών και η μετατροπή σχεδόν κάθε δημόσιου ζητήματος σε προσωπική αντιπαράθεση φαίνεται ότι έφτασαν σε ένα σημείο πολιτικού κορεσμού. Ο Τραμπ δεν επέτρεψε στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να αποστασιοποιηθούν από τη δική του πολιτική εικόνα. Αντίθετα, επέλεξε να βρίσκεται στο επίκεντρο της εκστρατείας, καλώντας ουσιαστικά τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές ως προσωπική αναμέτρηση μαζί του. Η στρατηγική αυτή συσπείρωσε τη βάση του, αλλά ταυτόχρονα κινητοποίησε τους αντιπάλους του.

Παράλληλα, η δυσαρέσκεια επεκτάθηκε πέρα από τους παραδοσιακούς Δημοκρατικούς. Ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, νεότερες ηλικίες και σημαντικά τμήματα της ισπανόφωνης κοινότητας μετακινήθηκαν προς τους Δημοκρατικούς. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η εκλογική συμμαχία που είχε οδηγήσει τον Τραμπ στη νίκη του το 2024 δεν διατηρήθηκε αλώβητη. Στην πολιτική, άλλωστε, η συσπείρωση της εκλογικής βάσης δεν αρκεί όταν χάνεται το κέντρο. Και ο Τραμπ φαίνεται ότι υποτίμησε ακριβώς αυτό το στοιχείο.

Τι αλλάζει στην Ουάσιγκτον;

Η νίκη των Δημοκρατικών δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην αμερικανική πολιτική. Ο Τραμπ θα συνεχίσει να ασκεί την προεδρία, αλλά η δυνατότητά του να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες, να εγκρίνει δαπάνες χωρίς πολιτικό κόστος και να διαμορφώνει ανεμπόδιστα την εσωτερική ατζέντα περιορίζεται σημαντικά. Η νέα πλειοψηφία μπορεί να οργανώσει κοινοβουλευτικές έρευνες, να καλέσει κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ακροάσεις, να ελέγξει τη διαχείριση δημοσίων πόρων και να ασκήσει πιέσεις για αλλαγές στην πολιτική του Λευκού Οίκου. Ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο έλεγχος των αμυντικών δαπανών και της χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών σημαίνει αυτομάτως και αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική ασφάλεια. Επιπλέον, η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο διαμορφώνεται μέσα από στρατηγικά συμφέροντα που υπερβαίνουν τις κομματικές εναλλαγές.

Η Κύπρος αποκτά ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της Λευκωσίας στην Ουάσιγκτον. Η Κύπρος έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην αναβάθμιση των σχέσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της αντιμετώπισης κρίσεων και της περιφερειακής σταθερότητας έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος. Η γεωγραφική θέση του νησιού, η συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δυνατότητά του να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής αποτελούν σημαντικά διπλωματικά πλεονεκτήματα. Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου μπορεί να ενισχύσει αυτή την πορεία, ιδιαίτερα εάν οι Δημοκρατικοί αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους αρμοδιότητες για να αναδείξουν ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, την ασφάλεια της Κύπρου και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η Λευκωσία ενδέχεται να αποκτήσει περισσότερους διαύλους πολιτικής παρέμβασης σε μια Ουάσιγκτον όπου οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα έχουν πλέον διαφορετική ηγεσία και προτεραιότητες.

Τουρκία: το μεγάλο ερώτημα

Το κρίσιμο ζήτημα για την Κύπρο παραμένει η αμερικανική στάση απέναντι στην Τουρκία. Η προσωπική σχέση Τραμπ και Ερντογάν έχει αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο της αμερικανοτουρκικής προσέγγισης. Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναθεώρηση αυτής της σχέσης. Η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το ΝΑΤΟ, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια των αμερικανικών συμφερόντων. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Ωστόσο, ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο ενδέχεται να είναι περισσότερο απαιτητικό σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, εξοπλισμών και σχέσεων της Άγκυρας με τη Ρωσία. Η στάση αυτή μπορεί να επηρεάσει τις συζητήσεις για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, τις στρατιωτικές συνεργασίες και την ευρύτερη αμερικανική πολιτική στην περιοχή. Για τη Λευκωσία, αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία, όχι όμως μια αυτόματη διπλωματική νίκη. Η Κύπρος δεν πρέπει να επενδύσει στην προσδοκία ότι οι Δημοκρατικοί θα συγκρουστούν με την Τουρκία για λογαριασμό της. Πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα για να ενισχύσει τα επιχειρήματά της με συνέπεια, τεκμηρίωση και συμμαχίες.

Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και ενεργειακή ασφάλεια

Υπάρχει και μια ακόμη διάσταση που αφορά άμεσα την Κύπρο, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια. Η σύγκρουση με το Ιράν, οι εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μεταφέρεται στο κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της ηλεκτρικής ενέργειας. Για μια νησιωτική οικονομία όπως η κυπριακή, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και τις θαλάσσιες μεταφορές, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητές. Η Κύπρος βρίσκεται, επιπλέον, σε μια γεωγραφική περιοχή όπου η ασφάλεια και η αστάθεια συνυπάρχουν. Η δυνατότητά της να προσφέρει ανθρωπιστική υποστήριξη, να διευκολύνει επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων και να λειτουργεί ως ασφαλής κόμβος περιφερειακής συνεργασίας ενισχύει τη στρατηγική της σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αναβάθμιση, όμως, έχει και κινδύνους. Η στενότερη στρατιωτική συνεργασία με την Ουάσιγκτον δεν πρέπει να οδηγήσει την Κύπρο στην εμπλοκή της σε συγκρούσεις που δεν εξυπηρετούν τα δικά της συμφέροντα. Η Λευκωσία οφείλει να διατηρήσει την ανθρωπιστική και διπλωματική διάσταση του ρόλου της, χωρίς να υποβαθμίζει την ανάγκη αποτροπής και ασφάλειας.

Τι πρέπει να κάνει η Λευκωσία

Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για μια πιο ενεργητική κυπριακή διπλωματία. Πρώτον, χρειάζεται συστηματική επαφή με τη νέα ηγεσία των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας. Η Κύπρος πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων για την Ανατολική Μεσόγειο και όχι να αναμένει τις εξελίξεις από απόσταση. Δεύτερον, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με την ελληνική και την ευρύτερη ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς που αντιλαμβάνονται τη στρατηγική σημασία της Κύπρου. Το Κυπριακό δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά κομματικό ζήτημα στην Ουάσιγκτον. Τρίτον, η Λευκωσία οφείλει να συνδέσει την αμερικανική συνεργασία με συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποτροπή νέων τετελεσμένων, την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και τη δημιουργία συνθηκών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η ήττα του Τραμπ δεν είναι η νίκη της Κύπρου

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ήττα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές δεν συνιστά αυτομάτως νίκη της Κύπρου. Δημιουργεί, όμως, ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον στην Ουάσιγκτον, με περισσότερα θεσμικά αντίβαρα, νέες δυνατότητες κοινοβουλευτικής παρέμβασης και πιθανώς ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάδειξη των κυπριακών θέσεων. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποφασιστικά τις σχέσεις με την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Η προσωπική του προσέγγιση με τον Ερντογάν δεν εξαφανίζεται επειδή άλλαξαν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Το μήνυμα των αμερικανικών εκλογών είναι, ωστόσο, ευρύτερο. Κανένας ηγέτης δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την πολιτική ανοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν οι υποσχέσεις για οικονομική ευημερία συγκρούονται με την καθημερινή πραγματικότητα και όταν η εξωτερική πολιτική δημιουργεί περισσότερη ανασφάλεια παρά αίσθημα προστασίας. Για την Κύπρο, η πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτή τη νέα συγκυρία σε συγκεκριμένο διπλωματικό όφελος. Όχι με υπερβολικές προσδοκίες ούτε με κομματικές ταυτίσεις, αλλά με στρατηγική συνέπεια, πολιτική διορατικότητα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων συμμαχιών. Στην Ουάσιγκτον αλλάζουν οι πλειοψηφίες. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όμως, παραμένουν τα ίδια δύσκολα γεωπολιτικά δεδομένα. Και η Κύπρος θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να διαβάζει σωστά τις αλλαγές στην αμερικανική πολιτική, χωρίς να χάνει από τα μάτια της το δικό της εθνικό συμφέρον.

Δρ. Πέτρος Κημήτρης

School of Education

Saint Louis University, USA