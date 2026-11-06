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Το ενδεχόμενο απόκτησης ειδικού αεροσκάφους για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών ασθενών, καθώς και η αναθεώρηση του σχεδίου οικονομικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2027, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το ζήτημα των αεροδιακομιδών βρίσκεται υπό εξέταση, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου απόκτησης ειδικού αεροσκάφους.

Όπως διευκρίνισε, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών και του αριθμού των ασθενών που χρειάζονται μεταφορά στο εξωτερικό.

Το θέμα είχε θέσει η βουλευτής του ΔΗΣ, Σάβια Ορφανίδου, ζητώντας διευκρινίσεις για την απόκτηση κρατικού μέσου αεροδιακομιδών.

Αναθεώρηση του σχεδίου στήριξης ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, ο Υπουργός συμφώνησε ότι όσοι έχουν ήδη λάβει επανειλημμένα θεραπεία από συγκεκριμένους γιατρούς του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη θεραπεία τους εκεί.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ιατρική τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν μπορεί να προσφερθεί στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδίου οικονομικής στήριξης των οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η αναθεώρησή του, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συνέχισης της στήριξης και για οικογένειες με εισοδήματα πέραν των 100.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται επίσης η δυνατότητα προκαταβολικής κάλυψης μέρους των εξόδων, ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Μεταξύ των επιλογών που αξιολογούνται περιλαμβάνονται η διευθέτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω συγκεκριμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων, καθώς και η κάλυψη μέρους των εξόδων των πρώτων ημερών παραμονής στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ρύθμισης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Το ζήτημα της στήριξης των οικογενειών είχε θέσει και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα προκαταβολικής καταβολής μέρους των εξόδων, καθώς και η δημιουργία ενός ευρύτερου σχεδίου συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, για την αντιμετώπιση των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές.

Ο κ. Αποστόλου είχε επισημάνει την ανάγκη συνολικότερης στήριξης των οικογενειών, ιδιαίτερα όσων μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τη θεραπεία παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

ΚΥΠΕ