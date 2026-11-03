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Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, οι πρόωρες γεννήσεις το 2024 ανήλθαν περίπου στο 13% είπε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης σε χαιρετισμό στη συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», τονίζοντας πως το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη “να ενισχύσουμε τόσο την πρόληψη όσο και τις υπηρεσίες για τη μητέρα και το νεογνό”.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας. «Μέσα από τη Στρατηγική, ως Υπουργείο Υγείας επενδύουμε στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην ενημέρωση της κοινωνίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιτήρηση και την έρευνα», επεσήμανε.

Όπως τόνισε περαιτέρω, η προσπάθεια αυτή καλύπτει τη φροντίδα της γυναίκας πριν, κατά και μετά τον τοκετό, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση κάθε νεογνού στις υπηρεσίες που χρειάζεται.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε, προωθείται η δημιουργία νέας, σύγχρονης Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στην εξειδικευμένη νεογνολογική φροντίδα, η οποία θα ενισχύσει τις δυνατότητες περίθαλψης των πρόωρων νεογνών και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη στήριξη των οικογενειών τους», τόνισε.

Στο ίδιο νοσοκομείο, ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, προωθούνται και οι αναγκαίες ενέργειες για τη δημιουργία της πρώτης Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, σημειώνοντας ότι «η λειτουργία της θα διασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση των πρόωρων και ευάλωτων νεογνών σε μητρικό γάλα, ενισχύοντας την ισότητα στη φροντίδα από την αρχή της ζωής τους».

Το Υπουργείο Υγείας, τόνισε, συνεχίζει να εργάζεται για τη μείωση των πρόωρων γεννήσεων και την αναβάθμιση της νεογνολογικής φροντίδας, με συγκεκριμένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις.

Καταλήγοντας ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη δράση του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» επισημαίνοντας ότι γονείς πήραν κάτι δύσκολο που έζησαν οι ίδιοι και το έκαναν στήριξη για άλλες οικογένειες.

ΚΥΠΕ