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Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από εξειδικευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό αναμένει το υπουργείο Υγείας πριν προχωρήσει στις οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με την πηγή μόλυνσης του νεογνού που νόσησε μερικές μόλις ημέρες μετά τη γέννηση του.

Όπως ανέφερε στο Philenews, ο Δρ. Μιχάλης Μένδρης μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας), «Βρισκόμαστε ακόμα στην αναμονή για την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων» και εξήγησε ότι «για την ολοκλήρωση των εξετάσεων απαιτείται αρκετός χρόνος, εξαιτίας της εξειδίκευσης τους αφού στόχος είναι να διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας το κατά πόσον το βρέφος μολύνθηκε κατά την παραμονή του στο νοσηλευτήριο στο οποίο γεννήθηκε ή κατά το διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν στο σπίτι του πριν αναπτύξει συμπτώματα».

Υπενθυμίζεται ότι δείγματα λήφθηκαν τόσο από το νοσηλευτήριο όσο και από την οικία διαμονής της οικογένειας του νεογνού.

Οι εξετάσεις, διενεργούνται από το εργαστήριο αναφοράς για τη λεγεωνέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων που εδρεύει στη Γαλλία.

Στο εργαστήριο βρίσκονται υπό διερεύνηση δείγματα από το νοσοκομείο, την οικία της οικογένειας αλλά και από το νεογνό, καθώς στόχος είναι να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης του μωρού.

Στο μεταξύ το η Πολυκλινική Λευκωσίας, έχει επαναλειτουργήσει μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εξαιτίας του εντοπισμού λεγεωνέλας στο σύστημα υδροδότησης, κατά τους αρχικούς ελέγχους.

Το νοσηλευτήριο εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι «Κατά τη διενέργεια των αρχικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ίχνη του βακτηρίου Legionella pneumophila σε δύο απομακρυσμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ευρημάτων, τα συγκεκριμένα σημεία δεν συνιστούσαν οδό έκθεσης για το νεογνό ή οποιονδήποτε άλλο ασθενή.

Παρά ταύτα, η Πολυκλινική προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες».

Το νοσηλευτήριο αναφέρεται σε «ολοκλήρωση της εργαστηριακής ταυτοποίησης», κάτι το οποίο ωστόσο, προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η ολοκλήρωση της εργαστηριακής ταυτοποίησης ενίσχυσε την αρχική εκτίμηση ότι η Πολυκλινική Λευκωσίας δεν αποτέλεσε την πηγή έκθεσης και μόλυνσης του ασθενούς. Ειδικότερα, τα αρχικά ευρήματα στο δίκτυο ύδρευσης δεν παρουσιάζουν επιδημιολογική συσχέτιση με το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η έκθεση του ασθενούς έλαβε χώρα σε περιβάλλον εκτός του Νοσηλευτηρίου».

Καταλήγοντας το νοσοκομείο αναφέρεται σε μέτρα εξυγίανσης και ενίσχυσης της ασφάλειας τα οποία έχουν ληφθεί:

«Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ακόλουθες ενέργειες:

1) Εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης: Πραγματοποιήθηκε καθολική θερμική και χημική απολύμανση του συστήματος υδροδότησης.

2) Εφαρμογή πρόσθετων μέτρων προστασίας: Εγκαταστάθηκαν εξειδικευμένα φίλτρα μικροβιακής κατακράτησης σε όλες τις παροχές νερού.

3) Επαναληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι: Οι νέες εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαίωσαν την απουσία ανιχνεύσιμης Legionella στα δείγματα που εξετάστηκαν, επιβεβαιώνοντας την υγειονομική καταλληλότητα των εγκαταστάσεων».