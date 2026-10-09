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Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι γεννήσεις από μητέρες υπηκόους τρίτων χωρών στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία (2015–2024), την ώρα που οι γεννήσεις από Κύπριες παρουσιάζουν κάμψη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Το δημογραφικό ζήτημα και οι προεκτάσεις του έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση που έθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο οποίος ζητούσε αναλυτικά και συγκρίσιμα στοιχεία, τα οποία να αποτυπώνουν τόσο τη σειρά γέννησης των παιδιών όσο και την υπηκοότητα της μητέρας.

Από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού προκύπτει επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γεννήσεων τέταρτου παιδιού και άνω προέρχονται από γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών.

Η ακτινογραφία των γεννήσεων (2015–2024)

Τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη αλλαγή στις δημογραφικές ισορροπίες της χώρας:

Το 2015 οι συνολικές γεννήσεις στην Κύπρο ήταν 9.170, έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2021 με 10.309 και έκτοτε ακολουθούν φθίνουσα πορεία, πέφτοντας στις 9.766 το 2024.

Οι γεννήσεις από Κύπριες μητέρες μειώθηκαν από 6.717 το 2015 σε 6.111 το 2024.

Οι γεννήσεις από μητέρες με υπηκοότητα χωρών εκτός ΕΕ σχεδόν τριπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άλμα από 891 το 2015 σε 2.484 το 2024.

Οι γεννήσεις από μητέρες άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών κινήθηκαν πτωτικά, από 1.538 το 2015 σε 1.170 το 2024.

Ανατροπή για πολύτεκνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις πολύτεκνες οικογένειες που αποκτούν τέταρτο παιδί και άνω.

Το 2015, από τις 348 γεννήσεις τετάρτου παιδιού και άνω, η συντριπτική πλειοψηφία (250) προερχόταν από Κύπριες μητέρες και μόλις 46 από υπηκόους τρίτων χωρών.

Αντίθετα, το 2024 η εικόνα ανατράπηκε πλήρως, αφού από τις 451 αντίστοιχες γεννήσεις, οι 232 αφορούσαν μητέρες από χώρες εκτός ΕΕ και μόλις 167 Κύπριες.

Ανύπαρκτος ο ξεχωριστός δείκτης για τις Κύπριες

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Αλαμπρίτη για το αν αποτυπώνεται ο εξειδικευμένος δείκτης γονιμότητας των Κυπρίων γυναικών, ο κ. Κεραυνός ξεκαθάρισε πως «ο δείκτης συνολικής γονιμότητας υπολογίζεται και δημοσιεύεται για το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού που διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής των επίσημων δημογραφικών στατιστικών, δεν καταρτίζεται ξεχωριστός δείκτης γονιμότητας για τις γυναίκες κυπριακής υπηκοότητας».

Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει διαθέσιμη αντίστοιχη χρονοσειρά που να επιτρέπει τη σύγκριση του δείκτη των γυναικών κυπριακής υπηκοότητας με τον συνολικό δείκτη γονιμότητας της Κύπρου.