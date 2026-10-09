Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα οχήματα περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 3,58 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας για την εμβάθυνση της διαλειτουργικότητας και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών για συνεργασία στη βιομηχανική βάση της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων τεχνολογιών.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους προηγμένους πυραύλους και βόμβες για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper και F-35, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk. Επίσης, την αναβάθμιση παλαιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην έκδοση Viper», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών έχει συμπεριληφθεί στο πολυετές αμυντικό σχέδιο της κυβέρνησης και δεν θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα οικονομικά της χώρας. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε τα παραπάνω, προσθέτοντας ότι το κόστος θα κατανεμηθεί σε διάστημα αρκετών ετών.

Η Ελλάδα συμφώνησε να αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin και 35 ελικόπτερα Sikorsky UH-60M Black Hawk το 2024. Προχωρά στην αναβάθμιση περίπου 82 F-16 στην έκδοση «Viper» και επιθυμεί να αναβαθμίσει 37 ακόμη Block 50 σε «Viper», με κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Έρχονται και τα Stryker

Την ίδια ώρα, στην συμφωνία μεταξύ των υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και ΗΠΑ, οριστικοποιείται η συμμετοχή της Ελλάδας στο Κρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας του Γραφείου της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με τη Φλόριντα και προβλέπεται η διαλειτουργικότητα μέσω της παροχής οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.

Άρμα μάχης Stryker.

Τι είναι τα Stryker

Τα «Stryker» είναι μια οικογένεια οκτάτροχων θωρακισμένων οχημάτων μάχης, τα οποία παράγονται από την General Dynamics Land Systems -Canada (GDLS-C) για τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα εργοστάσιο στο Λονδίνο του Οντάριο.

Το Stryker σχεδιάστηκε ως μια οικογένεια οχημάτων που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά μιας νέας ομάδας μάχης μεσαίου βάρους ταξιαρχίας (BCT) που επρόκειτο να επιτύχει ισορροπία μεταξύ των ομάδων μάχης τεθωρακισμένων ταξιαρχιών (βαριά θωρακισμένα) και των ομάδων μάχης ταξιαρχιών πεζικού.

Τα οχήματα αυτά είχαν «επιστρατευτεί» – σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης – μεταξύ άλλων στον πόλεμο του Ιράκ.

cnn.gr