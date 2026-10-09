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Κοτζάμ Υπουργός Εθνικής Άμυνας τεράστιας χώρας και τεράστιου στρατού, ο Γιασάρ Γκιουλέρ της Τουρκίας, που απλώνει τα πλοκάμια του από τη Συρία μέχρι το Πακιστάν και από το Αιγαίο μέχρι τη Νιγηρία, παρακολουθεί τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος και λαμβάνει, λέει, τα απαραίτητα μέτρα.

Ακούς αυτές τις αστειότητες και αναρωτιέσαι αν υπάρχει κανένας άνθρωπος της κοινής λογικής που τους ακούει αυτούς και σκέφτεται ότι έχουν το παραμικρό δίκαιο. Οι απεσταλμένοι, ας πούμε, των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι πράγματι ανησυχούν οι Τούρκοι πολιτικοί και ο τουρκικός στρατός για την ασφάλειά τους;

«Παρακολουθούμε στενά τα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς για την αύξηση της πολιτικής της επιρροής και την ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη και λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της εθνικής μας ασφάλειας», είπε χτες ο Γιασάρ Γκιουλέρ στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας.

Αλλά γιατί να τα αντιληφθούν αυτά ως γελοιότητες οι ξένοι αφού έχουμε και πολλούς «δικούς μας», που δεν αντιλαμβάνονται και μιλούν όπως ακριβώς και ο Γκιουλέρ. Ότι, δηλαδή, η αύξηση της πολιτικής επιρροής της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας είναι προκλητικά και πρέπει να σταματήσουν διότι δεν εξυπηρετούν το «ευνοϊκό κλίμα», που θα μας οδηγήσει σε λύση. Τα είδαμε αυτά και πρόσφατα με την επετειακή στρατιωτική παρέλαση. Και ειδικά με την επίδειξη των ελληνικών μαχητικών.

Όπως χαλούν το «ευνοϊκό κλίμα» και οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατευθεί από την κανονικοποίηση των κατοχικών τετελεσμένων ΚΑΙ με «αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες». Διότι μίλησε και γι΄ αυτά ο κοτζάμ Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μίλησε ο θεομπαίχτης και για το καμπ της Μπαρτσελόνα και για το μουσικό φεστιβάλ στο κάστρο της Κερύνειας. «Σε ποιο σημαντικό ζήτημα μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με εκείνους που δεν ανέχονται ούτε καν διεθνείς εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και νεανικές δραστηριότητες και προσπαθούν να τις εμποδίσουν;», ρώτησε, αφού σχολίασε ότι «οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντανάκλαση του παραληρήματος και της αδιαλλαξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Παραλήρημα αδιαλλαξίας! Επειδή ακυρώθηκε το καμπ της Μπαρτσελόνα! Κι αυτά την ώρα που στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις για έρευνες που συνδέονται με τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Το ερώτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι αυτό που έθεσε ο Γκιουλέρ αντιστρέφοντάς το: Σε ποιο σημαντικό ζήτημα μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με αυτούς τους εγκληματίες; Μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτά τα εκτρώματα της Μεσογείου (απολογούμαι αλλά δεν μπορώ να είμαι ευγενικότερος) αν δεν αναγκαστούν πρώτα να ακυρώσουν την επεκτατική τους πολιτική σε βάρος της Κύπρου;

Δεν είναι λογικό να κάνουμε παντιέρα την άρον – άρον (ακόμα και αύριο, λένε!) επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών εν γνώσει μας ότι η άλλη πλευρά κτίζει γύρω μας συνθήκες για να καταβροχθίσει όλη την Κύπρο. Να την μετατρέψει σε προτεκτοράτο της. Ναι, θέλουμε διαπραγματεύσεις, αυτός είναι ο δρόμος μας στα 52 χρόνια της κατοχής. Αλλά, τι θα διαπραγματευτούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας; Καλύτερες συνθήκες σφαγής;

Ο δρόμος της διαπραγμάτευσης πρέπει να ενισχυθεί με αύξηση της πολιτικής επιρροής της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας με εξωτερική υποστήριξη. Όπως ακριβώς το λέει ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Να μην το σχολιάζουν μόνο, οι γελοίοι της Άγκυρας και οι γελοιωδέστεροι των κατεχομένων, να το νιώθουν στο πετσί τους. Μέχρι να κλονιστούν οι φασιστικές τους ιδέες και να αντιληφθούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι προστατευμένο κράτος και ότι θα έχουν περισσότερα συμφέροντα (στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο) από μια δίκαιη λύση, παρά από τη συνέχιση της παρανομίας τους.