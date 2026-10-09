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Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας διεξήγαγαν χθες βράδυ έρευνες στην οικία, σε υποστατικά και στο όχημα 53χρονου στη Λάρνακα.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 215 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, 101 κούτες τσιγάρων και 68 κούτες καπνού (45 και 50 γραμμαρίων), τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι αδασμολόγητα προϊόντα, αφού δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις.

Στον 53χρονο ο οποίος συνελήφθη, επιβλήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων χρηματικό πρόστιμο ύψους 19.000 ευρώ, το οποίο αφού κατέβαλε, αφέθηκε ελεύθερος.