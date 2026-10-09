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Η Κρίστα Πάικ «σηκώνεται και περπατάει» αν και είναι ψυχικά «σε σύγχυση» κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία του Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη νομική της ομάδα.

Η 50χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο μετά τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ με τον τότε φίλο της, το 1995, επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου, κάτι που οι ειδικοί το έχουν χαρακτηρίσει «πρωτοφανές».

Μιλώντας αργά την Τετάρτη στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, ο δικηγόρος Στίβεν Φέρελ είπε ότι δεν είχε μιλήσει απευθείας με την Πάικ, αλλά είχε μάθει ότι τα χέρια της ήταν πρησμένα και μετά βίας λειτουργούσαν καθώς έκανε τα πρώτα της βήματα στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

Θα συνεχίσει να βελτιώνεται(;)

Σε προηγούμενες ενημερώσεις τους σχετικά με την κατάσταση της Πάικ μετά την απόπειρα εκτέλεσης, η νομική ομάδα της είχε δηλώσει ότι ήταν ξύπνια και μιλούσε, ενώ ένιωθε θυμό και σύγχυση. Σε εκείνο το στάδιο ήταν δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι της.

Ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, δήλωσε μετά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης: «Δεν μπορεί να κουνήσει κανένα από τα δύο χέρια της». Πρόσθεσε: «Και τα δύο χέρια είναι τρομερά πρησμένα και δεν ξέρουμε πώς και αν θα καταφέρει να τα χρησιμοποιήσει».

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις, ο Φέρελ είπε ότι η Πάικ συνέχιζε να βιώνει τις επιπτώσεις του φαρμάκου πεντοβαρβιτάλη, που της χορηγήθηκε. Μέχρι αργά την Τετάρτη, ωστόσο, ήταν «αρκετά καλά», είπε.

«Έχει αρκετά σωματικά προβλήματα, τα χέρια της είναι πολύ τραυματισμένα και δεν είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει πολύ, αλλά είναι όρθια και περπατάει, για πρώτη φορά σήμερα, μέσα στο δωμάτιο, όχι πολύ μακριά».

Στρεφόμενος στην ψυχική της κατάσταση, είπε: «Νομίζω ότι είναι και καλή και κακή. Είναι «σε σύγχυση. Μπορεί να χάνει τον ειρμό της σκέψης της πολύ εύκολα και να ξεχνάει πού πηγαίνει».

Ο δικηγόρος είπε ότι πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια. «Υποθέτω ότι η κατάστασή της θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει κάποια μόνιμη ζημιά. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα».

Πρόσθεσε ότι η νομική ομάδα πιστεύει ότι η 50χρονη θα πρέπει να λάβει ψυχολογική υποστήριξη, καθώς αυτό «είναι σαφώς απαραίτητο τώρα».

«Σε αχαρτογράφητο έδαφος»

Η αποτυχημένη εκτέλεση χαρακτηρίστηκε «χάος» από τη μητέρα του θύματος, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που πίεζαν για τη θανατική ποινή της Πάικ.

Ο φίλος της, Τάνταριλ Σιπ, την εποχή της φρικιαστικής δολοφονίας της Σλέμερ, γλίτωσε τη θανατική ποινή επειδή δεν ήταν νομικά ενήλικας όταν διαπράχθηκε το έγκλημα. Παραμένει στη φυλακή.

Όπως σχολιάζει το BBC, η υπόθεση Πάικ βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητο έδαφος, καθώς η θανατοποινίτισσα είναι το μόνο άτομο που επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση.

Ένα δικαστήριο διέταξε τους κρατικούς αξιωματούχους να διατηρήσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για μια μελλοντική αγωγή κατά του κράτους.

Ο Φέρελ και οι συνάδελφοί του – οι οποίοι τόνισαν πριν από την απόπειρα εκτέλεσης ότι η Πάικ είχε μια πάθηση που θα δυσκόλευε τη μέθοδο της ένεσης – αντιτίθενται σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια των αρχών των κρατικών φυλακών να επιμείνουν στη θανατική ποινή. Κάλεσαν επίσης τον κυβερνήτη της πολιτείας του Τενεσί, Μπιλ Λι, να υποβαθμίσει την ποινή της Πάικ στη μικρότερη ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης.

Προς το παρόν, ο κυβερνήτης διέταξε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους και δήλωσε ότι θέλει απαντήσεις σχετικά με το τι πήγε στραβά. Ο επικεφαλής των φυλακών της πολιτείας παραιτήθηκε μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη εάν η πολιτεία σκόπευε να αναβάλει την εκτέλεση του Πάικ, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Η ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης αφορούσε τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης.

Η δικαστής, I’Ashea Myles, διέταξε ότι «οτιδήποτε βρισκόταν στην αίθουσα πρέπει να διατηρηθεί και να συντηρηθεί», συμπεριλαμβανομένων των ενδοφλέβιων σωλήνων και των συριγγών, καθώς και των αποβλήτων, όπως συσκευασίες, ένθετα και ετικέτες.

Η δικαστής ζήτησε επίσης τεκμηρίωση σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση του Πάικ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόπειρα εκτέλεσης στις 30 Σεπτεμβρίου.

Συμβούλεψε την πολιτεία να επιδείξει «ιδιαίτερη προσοχή» ώστε να μην χάσει ή διαγράψει κατά λάθος οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές της θανατικής ποινής στο Τενεσί έχουν προτείνει να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική μέθοδος. Η γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν, η Ρεπουμπλικανή υποψήφια κυβερνήτης της πολιτείας στις εκλογές του επόμενου μήνα, δήλωσε: «Φέρτε πίσω την ηλεκτρική καρέκλα».

skai.gr