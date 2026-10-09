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Νέα διάκριση της XM στη λίστα 2026 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ξεπερνά πλέον τους 1.800 εργαζόμενους

8 Οκτωβρίου 2026 – Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η XM, εταιρεία FinTech με ισχυρή δυναμική και διεθνή εμβέλεια, συγκαταλέγεται στους 100 καλύτερους εργοδότες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα 2026 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe. Τη λίστα καταρτίζει ο διεθνής οργανισμός Great Place to Work®, σύμφωνα με ανεξάρτητη ανάλυση, και τη δημοσιεύει σε συνεργασία με το Fortune Europe.

Η φετινή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επέκτασης του Ομίλου XM. Η XM απασχολεί πλέον περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται σε πάνω από 190 χώρες και εξυπηρετεί πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς. Ωστόσο, η ανάπτυξη για την XM δεν ορίζεται μόνο ως δημιουργία νέας τεχνολογίας και κατάκτηση νέων αγορών, αλλά ως ισορροπημένη πρόοδος στην ικανοποίηση των εργαζομένων και την προσέλκυση των σημαντικότερων ταλέντων του χώρου.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε: «Σε έναν οργανισμό που αναπτύσσεται διαρκώς, η εταιρική κουλτούρα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στις καλές προθέσεις. Χρειάζεται δομή, συνέπεια, εμπιστοσύνη και πρακτικές που θα τη διαφυλάσσουν στην πράξη. Όσο μεγαλώνουμε, στόχος μας δεν είναι απλώς να διατηρούμε την κουλτούρα μας, αλλά να την κάνουμε ακόμη πιο ουσιαστική για κάθε συνάδελφο, σε κάθε γραφείο της XM σε όλο τον κόσμο. Η ανάδειξή μας σε ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη για τρίτη συνεχή χρονιά δικαιώνει τις προσπάθειές μας να εξακολουθούμε να προσφέρουμε ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει αμέτρητες ευκαιρίες εξέλιξης, from day one, ανταγωνιστικές παροχές και πραγματική φροντίδα για τους ανθρώπους μας».

Από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του FinTech διεθνώς. Με γραφεία σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ο Όμιλος εταιρειών XM απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους με βαθιά γνώση του χώρου και πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους. Η XM προσφέρει πρωτοποριακές, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών σε περισσότερες από 30 γλώσσες σε πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Για να μάθετε περισσότερα για την XM και τις ευκαιρίες καριέρας στον Όμιλο επισκεφτείτε το https://www.xm.com/careers.