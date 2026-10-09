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Δύο από τα πιο δημοφιλή SUV της Peugeot προσφέρονται αυτή την περίοδο στην κυπριακή αγορά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Η CiC Automasters ανακοίνωσε την έναρξη της νέας προωθητικής της ενέργειας Peugeot WOW Days, μέσω της οποίας το Peugeot 2008 Hybrid διατίθεται από €22.900 και το μεγαλύτερο Peugeot 3008 Hybrid από €29.900. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σύγχρονο υβριδικό SUV χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής.

Το Peugeot 2008 Hybrid αποτελεί την πιο προσιτή από τις δύο επιλογές. Ανήκει στην κατηγορία των compact SUV και συνδυάζει τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις με την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μετακινήσεις. Η σύγχρονη σχεδίασή του, με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα της γαλλικής μάρκας, συνοδεύεται από ένα προσεγμένο εσωτερικό με έμφαση στην εργονομία και την τεχνολογία.

Το υβριδικό σύστημα κίνησης συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου, ιδιαίτερα στις αστικές διαδρομές, ενώ η θέση οδήγησης και η ευελιξία του μοντέλου το καθιστούν κατάλληλο τόσο για την πόλη όσο και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Peugeot 3008 Hybrid απευθύνεται σε όσους αναζητούν περισσότερους χώρους και μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση. Η νέα γενιά του μοντέλου υιοθετεί αμάξωμα με χαρακτηριστικά fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική εμφάνιση με την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, η Peugeot δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψηφιακή τεχνολογία, την ποιότητα κατασκευής και την άνεση των επιβατών. Παράλληλα, το υβριδικό σύστημα προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να χρειάζονται εξωτερική φόρτιση.

Με τις νέες τιμές των €22.900 και €29.900 αντίστοιχα, τα Peugeot 2008 Hybrid και 3008 Hybrid αποκτούν πρόσθετο εμπορικό ενδιαφέρον σε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους εκθεσιακούς χώρους Peugeot της CiC Automasters, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις και να προγραμματίσουν δοκιμαστική οδήγηση.

Οι προσφορές των υβριδικών Peugeot 2008 και 3008, κατά τη διάρκεια της καμπάνιας WOW Days, ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις.