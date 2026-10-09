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Για δέκατη συνεχόμενη ημέρα οι μαθητές στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε πολλές πόλεις της χώρας. Σχολικές μονάδες παρέμειναν αποκλεισμένες, ενώ πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας, καθώς συνεχίζεται το κύμα μαθητικών αντιδράσεων.

Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι συγκρούσεις με την Aστυνομία έχουν αφήσει εκατοντάδες τραυματίες.

Μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, κυρίως ειρηνικές, σε πόλεις όπως η Λιλ, η Ρεν, η Νάντη, η Λιόν, η Τουλόν και η Μασσαλία. Στο Παρίσι, μεγάλη πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία της Βαστίλης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, στο ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Ορισμένοι ανέβηκαν στο μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της και είναι αφιερωμένο στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830, κρατώντας γαλλικές σημαίες και τραγουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

Καθώς έπεφτε το βράδυ, οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και ειδικών βλημάτων για τη διάλυση του πλήθους, ενώ πραγματοποίησαν επανειλημμένες εφόδους με γκλομπ, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Ορισμένοι από τους τελευταίους πέταξαν μπουκάλια, πέτρες από το οδόστρωμα και άλλα αντικείμενα προς τις ισχυρά θωρακισμένες αστυνομικές δυνάμεις.

Η Ελιάν, 16 ετών, που συμμετείχε στην πορεία στο Παρίσι, δήλωσε ότι βρέθηκε στη διαδήλωση για να «υπερασπιστεί και να ενθαρρύνει τα λύκεια που βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση από το δικό μου», χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση «υπέροχη». Όπως ανέφερε, σκοπεύει να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες μέχρι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η κυβέρνηση ανακοινώνει προσλήψεις και ενίσχυση των σχολείων

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 ότι 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε περίπου 100 λύκεια, στα οποία έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν από την επόμενη ημέρα έως την Τρίτη.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι θα εγκρίνει επίσης την πρόσληψη «αρκετών εκατοντάδων» νέων εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2027, προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα, κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται όταν απουσιάζουν εκπαιδευτικοί.

Οι μαθητές ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Οι μαθητές είχαν εκφράσει νωρίτερα τη δυσαρέσκειά τους για την αντίδραση της κυβέρνησης, την οποία θεωρούν ανεπαρκή.

Ο Ριάντ Ρανί, πρόεδρος μαθητικής συνδικαλιστικής οργάνωσης λυκείων, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές δεν έχουν ακούσει «κανένα απολύτως συγκεκριμένο μέτρο, καμία απάντηση στα αιτήματά μας». Όπως ξεκαθάρισε, το κίνημα θα συνεχιστεί.

Η Σαμπρίν Κχαρμπάχ, μέλος άλλης μαθητικής ένωσης, ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις πολλές ώρες μαθημάτων και τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια.

Όπως δήλωσε, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν «για όσο διάστημα δεν έχουν διατεθεί 10 δισ. ευρώ», ποσό που μαθητές και ορισμένοι πολιτικοί της Αριστεράς υποστηρίζουν ότι πρέπει να επενδυθεί άμεσα στα σχολεία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για το BFMTV, το 72% των Γάλλων θεωρεί δικαιολογημένα τα αιτήματα των μαθητών, ενώ το 55% πιστεύει ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν.

Παράλληλα, τα συνδικάτα κάλεσαν σε νέα πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων την προσεχή Τρίτη, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους μαθητές.

Περισσότερα από 71.000 άτομα στους δρόμους

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των λυκείων που αναγκάστηκαν να κλείσουν ήταν μικρότερος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί της Πέμπτης παρέμεναν κλειστά 224 σχολεία, ενώ μέχρι το μεσημέρι ο αριθμός τους είχε μειωθεί στα 157. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 95% των λυκείων της χώρας λειτουργούσε τουλάχιστον εν μέρει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 71.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης.

Στις διαδηλώσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από πολλούς εκπαιδευτικούς, γονείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις με την αστυνομία γύρω από οδοφράγματα που είχαν στηθεί έξω από σχολεία στο Παρίσι.

Στη Ρεν, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Καταγγελίες για την αστυνομική βία

Ένα από τα βασικά μηνύματα που αναγράφονταν στα πανό και τα πλακάτ των μαθητών αφορούσε τη σκληρή αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από την αστυνομία.

«Πολύ νέοι για να μας ακούσουν, αλλά αρκετά μεγάλοι για να δεχόμαστε δακρυγόνα», έγραφε ένα πανό στην πορεία του Παρισιού.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ορισμένοι διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από σχολεία, έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και έχουν πετάξει αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων καταστολής. Η αστυνομία έχει απαντήσει με χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και ειδικών βλημάτων για την αντιμετώπιση ταραχών.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τουλάχιστον 215 έφηβοι, 89 εργαζόμενοι σε σχολεία και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από τις χρόνιες ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα, τα υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια και τις πολλές ώρες μαθημάτων.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό εφήβου, του οποίου το χέρι ακρωτηριάστηκε από έκρηξη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση χαρακτήρισε υπερβολική τη χρήση του όρου «αστυνομική καταστολή» και αρνήθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολές να «έρθουν σε σύγκρουση» με τους νεαρούς διαδηλωτές.

Πίεση στην κυβέρνηση εν μέσω δημοσιονομικών περιορισμών

Οι κινητοποιήσεις ασκούν πίεση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απαιτήσεις των πολιτών για μεγαλύτερες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, την ώρα που οι αγορές πιέζουν τη Γαλλία να περιορίσει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και το υψηλό δημόσιο χρέος της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ορισμένοι διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από σχολεία, έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και έχουν πετάξει αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων καταστολής. Η αστυνομία έχει απαντήσει με χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και ειδικών βλημάτων για την αντιμετώπιση ταραχών.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τουλάχιστον 215 έφηβοι, 89 εργαζόμενοι σε σχολεία και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Οι διαμαρτυρίες πυροδοτήθηκαν από τις χρόνιες ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα, τα υποβαθμισμένα σχολικά κτίρια και τις πολλές ώρες μαθημάτων.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης από την αστυνομία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό εφήβου, του οποίου το χέρι ακρωτηριάστηκε από έκρηξη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση χαρακτήρισε υπερβολική τη χρήση του όρου «αστυνομική καταστολή» και αρνήθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολές να «έρθουν σε σύγκρουση» με τους νεαρούς διαδηλωτές.

Πίεση στην κυβέρνηση εν μέσω δημοσιονομικών περιορισμών

Οι κινητοποιήσεις ασκούν πίεση στην κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απαιτήσεις των πολιτών για μεγαλύτερες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, την ώρα που οι αγορές πιέζουν τη Γαλλία να περιορίσει το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και το υψηλό δημόσιο χρέος της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

iefimerida.gr