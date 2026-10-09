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Η Jaguar επέλεξε τη Νέα Υόρκη για την παγκόσμια πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας Type 01, ενός αμιγώς ηλεκτρικού τετράθυρου Grand Tourer που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μάρκας. Με ισχύ που φτάνει τους 1.030 ίππους, εντυπωσιακή σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες, το νέο μοντέλο αποτελεί την πρώτη έκφραση της στρατηγικής επανατοποθέτησης της Jaguar στην κατηγορία των πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, με τη βρετανική εταιρεία να αξιοποιεί εμβληματικά σημεία της Νέας Υόρκης, όπως η Times Square, για να αποκαλύψει το αυτοκίνητο. Η Type 01 έκανε δυναμική εμφάνιση στους δρόμους της πόλης, πριν καταλήξει σε ειδική εκδήλωση στο West Chelsea. Για τη Jaguar, η Type 01 δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά την αφετηρία μιας συνολικής αναγέννησης, με στόχο την επιστροφή της μάρκας στην κορυφή της πολυτελούς αυτοκίνησης.

Σχεδιαστικά, η νέα Jaguar υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το ιδιαίτερα μακρύ εμπρός καπό, η χαμηλή οροφή, οι μεγάλες ζάντες 23 ιντσών και οι καθαρές επιφάνειες δημιουργούν μια χαρακτηριστική σιλουέτα. Το αμάξωμα έχει μήκος 5,235 μέτρα και ύψος μόλις 1,403 μέτρα, ενώ ο αεροδυναμικός συντελεστής περιορίζεται στο 0,23 Cd, καθιστώντας την Type 01 την πιο αεροδυναμική Jaguar μέχρι σήμερα.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται η ολοκαίνουργια πλατφόρμα Jaguar Electric Architecture, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα. Το σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας έως 1.030 ίππους και 1.365 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση από τα 100 στα 180 χλμ./ώρα απαιτεί τέσσερα δευτερόλεπτα. Η μπαταρία διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 118 kWh και λειτουργεί με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850 Volt. Η προβλεπόμενη αυτονομία φτάνει έως τα 720 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 350 kW μπορεί να ανακτήσει έως 321 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε 13 λεπτά.

Στο εσωτερικό, η Jaguar δημιουργεί τέσσερις ξεχωριστές θέσεις επιβατών, με κεντρική κονσόλα που εκτείνεται σε ολόκληρο το μήκος της καμπίνας. Ξεχωρίζουν η ενιαία οθόνη OLED 24 ιντσών, η πρόσθετη οθόνη επτά ιντσών και το προηγμένο ηχοσύστημα Panoramic Soundbar. Ο χώρος αποσκευών ξεπερνά τα 450 λίτρα.

Η Type 01 σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και θα κατασκευάζεται στη Βρετανία. Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς.