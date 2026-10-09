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Οδική σύγκρουση σημειώθηκε πενήντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 27χρονης και τη σύλληψη 23χρονου.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, φθάνοντας στη διασταύρωση με τις οδούς Μαρίνου Γερουλάνου και Γεώργιου Αβέρωφ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, με επιβάτες 62χρονη και 14χρονο.

Από τη σύγκρουση, η 27χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η 62χρονη και ο 14χρονος, οι οποίοι έφεραν ελαφρές κακώσεις, έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο.

Ο 23χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με τελική ένδειξη 75μg αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 22μg, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.