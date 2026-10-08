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Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Πρωταρά, με οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημά της και να χρειάζεται η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.
Η κλήση λήφθηκε στις 05:43 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με όχημα και ομάδα διάσωσης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να προσκρούσει σε δέντρο και να ακινητοποιηθεί.
Η οδηγός απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και ακολούθως παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου.
Μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.