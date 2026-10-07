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Η έλλειψη οδηγών συνεχίζει να πιέζει τις εταιρείες μεταφορών, με τους αρμοδίους να εξετάζουν πλέον και αλλαγές στα ηλικιακά όρια για την επαγγελματική άδεια. Μία από τις προτάσεις που βρίσκεται σε διαβούλευση είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου από τα 70 στα 72 έτη.

Στο προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καταγράφει ξεκάθαρα την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προοίμιο, «οι προσπάθειες για εξεύρεση επαρκούς αριθμού επαγγελματιών οδηγών τόσο της κατηγορίας “Λ” όσο και της κατηγορίας “Φ” στην Δημοκρατία επέβησαν άκαρπες». Σημειώνεται επίσης ότι «κρίνεται αναγκαία η άμεση στελέχωση επιχειρήσεων που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα με επαγγελματίες οδηγούς».

Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά το άρθρο 6 του βασικού νόμου και προβλέπει ότι ο ενδιαφερόμενος για επαγγελματική άδεια θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο, αλλά όχι το 72ο έτος της ηλικίας του. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερης ηλικίας επαγγελματίες οδηγούς να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα

Η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών δεν αποτελεί αποκλειστικά κυπριακό φαινόμενο, αλλά παρατηρείται ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΤΟΜ, έχουν ληφθεί στοιχεία και πληροφορίες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και από αυτά προκύπτει ότι υπάρχει πραγματική δυσκολία στην εξεύρεση επαγγελματιών οδηγών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις και για μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ώστε νεότερα άτομα να μπορούν να εισέρχονται νωρίτερα στο επάγγελμα. Σήμερα το κατώτατο όριο ηλικίας για οδήγηση φορτηγού είναι τα 21 έτη, ενώ για λεωφορείο είναι τα 24.

Τι γίνεται με τους ιατρικούς ελέγχους

Η προτεινόμενη αύξηση του ηλικιακού ορίου στα 72 έτη φέρνει στο προσκήνιο και το ζήτημα των ιατρικών ελέγχων για τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς. Σύμφωνα με λειτουργό του ΤΟΜ, ήδη υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για όσους ξεπερνούν την ηλικία των 65 ετών, καθώς, όπως ανέφερε, «υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων».

Ανέφερε δε ότι «στη διαδικασία εμπλέκονται περίπου πέντε με έξι γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να είναι ιατρικά κατάλληλος να ασκεί το επάγγελμα».

Σε ερώτηση κατά πόσο η συχνότητα των εξετάσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδηγού θεωρείται επαρκής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και να μπορούν οι υποψήφιοι να εξασφαλίζουν δίπλωμα, ο αρμόδιος λειτουργός απάντησε θετικά. «Έχει αυξηθεί. Μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και τέσσερις φορές τον χρόνο»

Η αναστολή του PameExpress

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο είναι το γεγονός ότι τον περασμένο Μάρτιο η Cyprus Public Transport είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αναστείλει την υπηρεσία Pame Express στη Λευκωσία, επικαλούμενη σοβαρή έλλειψη οδηγών. Η εταιρεία είχε τότε αναφέρει ότι, για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και τα δρομολόγιά της, χρειαζόταν επιπλέον 50 έως 70 οδηγούς, ενώ είχε αποδώσει μέρος του προβλήματος και στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσληψη επαγγελματιών οδηγών.