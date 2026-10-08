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Με θανατηφόρα ένεση εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Τέξας ο 46χρονος Τζαμάλ Χάουαρντ, μία εβδομάδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία της διαδικασίας εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Πρόκειται για την 30ή εκτέλεση που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2026.

Ο Χάουαρντ ανακηρύχθηκε νεκρός στις 20:03 τοπική ώρα (04:30 ώρα Κύπρου), 19 λεπτά μετά τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης στη φυλακή του Χάντσβιλ.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, υπαλλήλου καταστήματος, κατά τη διάρκεια ληστείας το 2000. Η επίθεση είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Ο Χάουαρντ, τότε 20 ετών, την πυροβόλησε μία φορά στο στήθος και αφαίρεσε 114 δολάρια και μία κούτα τσιγάρα από το κατάστημα στο Σίλσμπι του Τέξας.

Jamaal Howard dies by lethal injection in Texas, the first execution following the failed attempt on Christa Pike. – AP pic.twitter.com/HlK83DzByi October 8, 2026

«Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρήσετε»

Λίγο πριν από την εκτέλεση, ο 46χρονος απευθύνθηκε σε συγγενείς του θύματος που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

«Εύχομαι να δεχτείτε τη συγγνώμη μου και ελπίζω να με συγχωρήσετε», είπε. «Λυπάμαι για όσα συνέβησαν. Εύχομαι κάποια μέρα να μπορέσετε να με συγχωρήσετε».

Ευχαρίστησε επίσης την οικογένεια και τους φίλους του, λέγοντας ότι βρισκόταν «σε καλή ψυχική κατάσταση για να βρει γαλήνη και τον Κύριο», ενώ έκλεισε λέγοντας: «Απολαύστε τη ζωή και ειρήνη σε όλους».

Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, πήρε μερικές αναπνοές, έκανε έναν έντονο αναστεναγμό και στη συνέχεια ακούστηκαν ήχοι σαν ροχαλητό και βήχας. Η κίνησή του σταμάτησε περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα.

Η αδελφή του, που παρακολουθούσε από διπλανό χώρο, αναστατώθηκε έντονα και ζήτησε επανειλημμένα να αποχωρήσει.

Οι τελευταίες προσφυγές και η περίπτωση της Κρίστα Πάικ

Οι δικηγόροι του επιχείρησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να αναστείλουν την εκτέλεση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Χάουαρντ είχε νοητική αναπηρία και ότι υπήρχαν ερωτήματα για την ποιότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιεί το Τέξας.

Επικαλέστηκαν επίσης την περίπτωση της Κρίστα Πάικ, η οποία στις 30 Σεπτεμβρίου επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης στο Τενεσί. Οι δικηγόροι της εξακολουθούν να ζητούν στοιχεία για το τι συνέβη κατά τη διαδικασία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τελικά, χωρίς σχόλιο, την τελευταία προσφυγή του Χάουαρντ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, εκπρόσωπος του σωφρονιστικού συστήματος του Τέξας ανέφερε ότι ο 46χρονος ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός κατά τη μεταφορά του στο Χάντσβιλ και έκανε συζήτηση με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

30 εκτελέσεις στις ΗΠΑ μέσα στο 2026

Το Τέξας έχει πραγματοποιήσει έξι εκτελέσεις από την αρχή του έτους και έχει προγραμματίσει ακόμη δύο.

Τις περισσότερες εκτελέσεις στις ΗΠΑ το 2026 έχει πραγματοποιήσει η Φλόριντα, με 16, ενώ στις περισσότερες πολιτείες όπου εφαρμόζεται η θανατική ποινή η θανατηφόρα ένεση παραμένει η βασική μέθοδος.

Μετά την αποτυχημένη διαδικασία στην περίπτωση της Πάικ, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανέστειλε τη μοναδική εκτέλεση που απέμενε προγραμματισμένη για φέτος στην πολιτεία.

protothema.gr