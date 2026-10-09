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Πρώτη αντίδραση Γιώργου Παμπορίδη μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών Εκλογών.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος, σε ανάρτησή του στο «Χ», έγραψε πως «η Αννίτα Δημητρίου αμφισβητήθηκε όσο λίγοι πολιτικοί, υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους, αλλά στάθηκε αντάξια της ιστορικής θέσης που κατέχει, διαφυλάττοντας την ενότητα του κόμματος».

«Είχε ούτως ή άλλως τον θαυμασμό μου. Από εχθές έχει και τον απόλυτο μου σεβασμό», συνέχισε ο κ. Παμπορίδης.

«Πρόεδρε μου, όσο πορεύεσαι στην κομματική γραμμή που χάραξαν οι ιδρυτές μας, θα έχεις την αμέριστη στήριξη μου», κατέληξε.

Η @AnnitaDemetriou αμφισβητήθηκε όσο λίγοι πολιτικοί, υπέστη συντονισμένη υπόσκαψη με κατινιές και ψιθύρους, αλλά στάθηκε αντάξια της ιστορικής θέσης που κατέχει, διαφυλάττοντας την ενότητα του κόμματος .

Είχε ούτως ή άλλως τον θαυμασμό μου. Από εχθές έχει και τον απόλυτο μου… pic.twitter.com/XodQhz9mIb — George Pamboridis (@GPamboridis) October 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης που είχε η κ. Δημητρίου στην Πινδάρου με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και τον βουλευτή, Γιώργο Παμπορίδη.