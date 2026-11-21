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Σκίτσο που αντιπαραβάλλει τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το πρωί του Σαββάτου (21/11), ο Έλληνας υπουργός έγραψε: «Η καλύτερη απάντηση στην προπαγάνδα των Τούρκων! Το είδα εδώ στο Ισραήλ και ναι, είναι επιτυχημένο!».

Η καλύτερη απάντηση στην προπαγάνδα των Τούρκων! Το είδα εδώ στο Ισραήλ και ναι είναι επιτυχημένο! pic.twitter.com/wsX9It1z5M November 21, 2026

Το σκίτσο, που φέρει την υπογραφή του λογαριασμού Heimish Humor, αποτελείται από δύο εικόνες, στις οποίες παρουσιάζεται μια καρικατούρα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην πρώτη εικόνα, με τίτλο «Εβραίοι στην Ιουδαία», ο Ερντογάν εμφανίζεται να δείχνει προς Εβραίους πολίτες, λέγοντας: «Αυτή είναι παράνομη κατοχή».

Στη δεύτερη εικόνα, με τίτλο «Τούρκοι στην Κύπρο», η ίδια φιγούρα δείχνει προς μια τουρκική σημαία, ένα άρμα μάχης και στρατιώτες, δίπλα σε πινακίδα με την επιγραφή «Βόρεια Κύπρος», δηλώνοντας: «Αυτή δεν είναι παράνομη κατοχή».