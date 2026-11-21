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Πυραυλικό πλήγμα εναντίον αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 πάνω από τον Κόλπο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο στρατός του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να διακόψει την αποστολή του.
Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ το μαχητικό φέρεται να πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο.
Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους ιρανικούς ισχυρισμούς.