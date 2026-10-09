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Σοβαρές διαστάσεις εξακολουθεί να έχει στην Πάφο το φαινόμενο των κλοπών οχημάτων ή εξαρτημάτων από αυτά, κυρίως όσον αφορά σε σαράβαλα και πολύ παλιά οχήματα. Το φαινομενικά ακατανόητο αυτό γεγονός, εξηγείται από την έξαρση που παρουσιάζει η αγορά παλιών αυτοκινήτων από αλλοδαπούς και τα οποία έχουν συχνή ανάγκη από ανταλλακτικά κάθε κατάστασης και ποιότητας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγράφηκαν πρόσφατα ακόμη και στις πλέον πολυσύχναστες περιοχές στην πόλη της Πάφου, όπως στην περιοχή του Λυκείου Κύκκου Πάφου και πέριξ του Δημοτικού Πάρκου Δασούδι, όπου καταγγέλθηκαν κλοπές οχημάτων, παρά την ύπαρξη πολλών κλειστών κυκλωμάτων στην περιοχή. Οι δράστες κυνηγούν επίσης περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων όπως συνέβη σε περίπτωση ιδιοκτήτη που είχε αφήσει το αυτοκίνητο του σταθμευμένο για μήνες σε ανοιχτό χώρο της Πάφου, με αποτέλεσμα όταν πήγε να το παραλάβει προ ημερών να το βρει κυριολεκτικά μισό. Οι άγνωστοι δράστες το αποσυναρμολόγησαν και πήραν τα περισσότερα εξαρτήματα του προφανώς για να τα πωλήσουν ή να τα επαναχρησιμοποιήσουν.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι άσχετες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, με τις πρόσφατες καταγγελίες ότι κλοπές και βανδαλισμοί σε αυτοκίνητα στην Πάφο, έχουν σχέση με το φαινόμενο της κυκλοφορίας στους δρόμους πολλών παλιών οχημάτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς. Παρέμβαση για το θέμα εκδηλώθηκε από τον βουλευτή Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη, ο οποίος επισημαίνει ότι τα πάρα πολλά παλιά αυτοκίνητα στην Πάφο, που συνήθως τα οδηγούν αλλοδαποί, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για φθηνά ανταλλακτικά.

Αυτά τα ανταλλακτικά όμως, τονίζει, αφενός δεν επαρκούν στην αγορά, λόγω των πολλών ζημιών που παρουσιάζουν συνεχώς τα αυτοκίνητα-σαράβαλα, και αφετέρου τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σαφώς πιο ακριβά από τα μεταχειρισμένα και κλεμμένα. Συνεπώς βρίσκουν εύκολα αγοραστές, δηλαδή τους κατόχους τέτοιων οχημάτων, οι οποίοι αδυνατούν να δαπανήσουν πολλά χρήματα για επισκευή ή για συντήρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν στην κατοχή τους ένα παλιό αυτοκίνητο.

Ο βουλευτής Πάφου κάλεσε το κράτος να αυξήσει την αστυνομική δύναμη Πάφου για να μπορέσει η Διεύθυνση να ανταποκριθεί στις πολλές ανάγκες που προκύπτουν λόγω της αύξησης του πληθυσμού από το συνεχές μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων ετών.