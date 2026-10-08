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«Ρίχνουν αυγά πάνω σε τοίχο», κατά την έκφραση αρμόδιου παράγοντα, στην περίπτωση της αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος με τη νεανική παραβατικότητα στους δρόμους στο διαμέρισμα Χρυσοχούς. Παρά την εντατικοποίηση των εκστρατειών της Αστυνομίας και παρά το τραγικό μαντάτο πριν λίγες μέρες για τον χαμό ενός 16χρονου στην άσφαλτο ενώ οδηγούσε αγωνιστική και άγραφη μοτοσικλέτα, τα δεδομένα εξακολουθούν να πονοκεφαλιάζουν Αστυνομία, τοπικές αρχές και τοπική κοινωνία: Δεκάδες είναι οι καταγγελίες που έγιναν ξανά τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα στους δρόμους του διαμερίσματος, μεταξύ των οποίων και πάλι υπάρχει ανησυχητικά έντονη παρουσία ανήλικων σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Η κατάσταση αυτή ώθησε την περασμένη εβδομάδα τον βουλευτή Πάφου Χρύσανθο Σαββίδη να εγγράψει στη Βουλή θέμα αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, θέτοντας παράλληλα και ζήτημα υποστελέχωσης και την περιορισμένης επιχειρησιακής δυνατότητας του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς.

Ο κ. Σαββίδης ζήτησε να ενημερωθεί για την υφιστάμενη στελέχωση του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς, τις οργανικές θέσεις, τα κενά που υπάρχουν, καθώς και για τα άμεσα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να εφαρμόσει η Πολιτεία για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το θανατηφόρο δυστύχημα, κατά το οποίο 16χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας μοτοσικλέτα.

Ζήτησα όπως εξεταστεί η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αστυνόμευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων οδηγών και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, αναφέρει. Η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και η αποτελεσματική πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων, απαιτούν επαρκή στελέχωση, ουσιαστική αστυνομική παρουσία και συστηματικούς ελέγχους, καταλήγει ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ.