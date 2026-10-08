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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 587 οχήματα και ελέγχθηκαν 800 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 36 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μια καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 393 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 117 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 158 έλεγχοι αλκοόλης, με ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση