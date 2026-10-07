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Η ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, 16 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από σήμερα 07 Οκτωβρίου, 2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60μ. περίπου, με καστανά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.