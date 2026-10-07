Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο τμήμα από το ύψος του ζυγιστικού σταθμού Κουκλιών μέχρι την Αγία Βαρβάρα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οδικά έργα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα έχουν κλείσει, με αποτέλεσμα η τροχαία κίνηση να διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα, το οποίο λειτουργεί προσωρινά με αμφίδρομη κατεύθυνση.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθεί τις οδηγίες των μελών της που βρίσκονται στο σημείο.