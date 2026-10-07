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Στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα παγκύπρια επιχείρηση.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 42 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναμένεται να τροχοδρομηθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που αφορούν τον επαναπατρισμό παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, η ΥΑΜ συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα σε κοινή επιχείρηση με την Frontex, κατά την οποία επαναπατρίστηκαν άλλα εννέα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, έχουν απελαθεί – επαναπατριστεί συνολικά 7,239 πρόσωπα στις χώρες καταγωγής τους.