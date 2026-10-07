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Μ’ ένα αποτρόπαιο θέαμα είναι αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι στη μικρή κοινότητα της Βάβλας στην ορεινή Λάρνακας, αφού για δεύτερη φορά σε δύο χρόνια άγνωστος ή άγνωστοι δηλητηρίασαν μαζικά γατάκια της περιοχής, ενώ νεκρός βρέθηκε κι ένας αδέσποτος σκύλος. Κάτοικοι κάνουν λόγο για 30 ζώα που έχουν δηλητηριαστεί και ζητούν τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία.

Στο χωριό επικρατεί αναστάτωση, αφού όπως ανέφεραν κάτοικοι στο philenews, οι περισσότεροι φροντίζουν και ταΐζουν τις γάτες. Επί τόπου θα σπεύσει και ο δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο οποίος μας ανέφερε πως του καταγγέλθηκε πως «κάποιος ανόητος, εγκληματίας δηλαδή, έβαλε δηλητήρια με αποτέλεσμα να πεθάνουν 30 ζώα, ανάμεσά τους και ένας σκύλος. Στην περιοχή, όπως είπε, θα σπεύσουν και μέλη της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Δεν έκρυψε την οργή του για τη νέα μαζική δηλητηρίαση ζώων σε δύο χρόνια, ο κάτοικος της περιοχής Αχιλλέας Λειβαδιώτης, ο οποίος μας ανέφερε πως ένα από τα γατάκια που βρέθηκαν νεκρά το φρόντιζε η οικογένειά του. «Έχει μέρες που μπήκε το δηλητήριο, εμείς στην περιοχή μας βρήκαμε πέντε γάτες νεκρές. Είχε ένα αδέσποτο σκύλο που κυκλοφορούσε στο κοιμητήριο, λίγο έξω από το κέντρο του χωριού και φαίνεται πως ενόχλησε κάποιον και έβαλε δηλητήριο.

Μαζί με τον σκύλο δηλητηριάστηκαν και πολλοί γάτοι», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «δολοφονίες ζώων». «Είναι ένας από τους πιο βάναυσους τρόπους για να πεθάνει ένα ζώο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η σύζυγός του απέστειλε χθες επιστολή την Αστυνομία Ζώων. «Ως κάτοικοι ταΐζουμε τους αδέσποτους γάτους, αλλά και μέσα στα σπίτια μας. Οι γάτοι μας προστατεύουν από τα τρωκτικά και τα φίδια. Υπάρχουν, όμως, μερικοί που δεν θέλουν τα ζώα», σημείωσε, προσθέτοντας πως κινδυνεύουν και τα κατοικίδια τους. «Εγώ φοβάμαι να πάρω περίπατο τον σκύλο μου. Ο ένας ο γάτος είναι δικός μας, τον μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι απαρηγόρητος», πρόσθεσε, ζητώντας από την Αστυνομία να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες.

Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο του 2024 καταγγέλθηκε ξανά μαζική δηλητηρίαση γάτων στην περιοχή, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Τότε οι κάτοικοι κατήγγειλαν πως είχαν εξαφανιστεί 30 από τα 50 γατάκια που φρόντιζαν, πολλά από τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά.