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Μπροστά σε ένα πρωτοφανές σκηνικό βρέθηκαν αστυνομικοί σε κατάστημα Macy’s στη Βανκούβερ των ΗΠΑ, όταν άνδρας που είχε εισέλθει στον αεραγωγό του κτιρίου προκάλεσε ζημιές και, στην προσπάθειά του να κινηθεί μέσα στο σύστημα εξαερισμού, κατέληξε να πέσει στο πάτωμα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των αστυνομικών.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος, που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο της περιοχής, κάλεσαν την αστυνομία στις 30 Σεπτεμβρίου, αφού είδαν τον άνδρα να σέρνεται πάνω από τα κεφάλια τους, σπάζοντας πλακίδια της οροφής και προκαλώντας ζημιές σε φωτιστικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.

Η αστυνομία εκκένωσε τον δεύτερο όροφο του πολυκαταστήματος, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν να πείσουν τον άνδρα να κατέβει από τον χώρο πάνω από την οροφή.

Το απίστευτο βίντεο από την Ουάσιγκτον

Man Arrested After Allegedly Breaking Into Macy’s and Crawling Through the Ceiling at Vancouver Mall, WA 😳



Vancouver Police say the man moved through the ceiling area, damaging tiles, lighting, wiring and other parts of the store. Officers reportedly spent more than an hour… October 6, 2026

Πάνω από μία ώρα η αστυνομική επιχείρηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άνδρες των αρχών τοποθέτησαν μια σκάλα προς τον υπερυψωμένο χώρο και έβαλαν ένα στρώμα από κάτω, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση που ο άνδρας έπεφτε.

Ωστόσο, εκείνος αγνόησε επανειλημμένα τις εκκλήσεις των αστυνομικών να κατέβει και συνέχισε να κινείται μέσα στην οροφή, προκαλώντας ακόμη περισσότερες ζημιές.

Μετά από περισσότερη από μία ώρα διαπραγματεύσεων, ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Γκάμπριελ Χιντέο, αποφάσισε τελικά να πατήσει στη σκάλα. Λίγο αργότερα, όμως, άλλαξε γνώμη και προσπάθησε να επιστρέψει στον χώρο της οροφής.

Shirtless burglar hiding in ceiling of Macy's store dramatically falls from overhead space: shocking video https://t.co/SxKl7QA8bS pic.twitter.com/RQJNW86zk1 — New York Post (@nypost) October 7, 2026

Η θεαματική πτώση

Οι αστυνομικοί τράβηξαν τη σκάλα για να μην μπορέσει να ανέβει ξανά. Τότε ο Χιντέο έπεσε από την οροφή, χτύπησε, σύμφωνα με το βίντεο, πάνω στη σκάλα και κατέληξε πάνω στο στρώμα που είχαν τοποθετήσει οι αστυνομικοί.

«Προσγειώθηκε στο στρώμα, σηκώθηκε και προσπάθησε να το βάλει στα πόδια. Αυτό δεν πήγε και τόσο καλά», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Ο Χιντέο οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Κλαρκ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες πρώτου βαθμού για κακόβουλη πρόκληση ζημιών και διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του και ένταλμα σύλληψης για κακούργημα.

iefimerida.gr