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Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα», με μια σύντομη ανακοίνωση, γνωστοποίησε την απόφασή της να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια κοινής πορείας.

Η αποχώρησή τους όπως εξηγούν γίνεται καθαρά για “λόγους αρχής”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του Αντώνη Κανάκη, Tony Productions

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του “Ράδιο Αρβύλα”».