Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του περνά το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, λόγω των δύο, απολύτως αναγκαίων για το μέλλον του, μεγάλων έργων που ξεκίνησαν τέλη του 2024. Ειδικότερα αυτή την περίοδο οι εργασίες βρίσκονται στο απόγειό τους, με πολλά μέτωπα ανοικτά και ένα μεγάλο ζητούμενο. Ν’ αντέξουν οι καταστηματάρχες για ακόμη ένα χρόνο.

Οι φορείς της πόλης θεωρούν τα έργα στις πλατείες Αλκής και Ακρόπολης και στο εμπορικό κέντρο ως το πρώτο βήμα για ν’ αρχίσει να κτυπά ξανά η καρδιά της Λάρνακας. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, πως από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να επαναφέρουν την κίνηση που χάθηκε, όταν τα εμπορικά καταστήματα κράχτες μετακινήθηκαν στο mall και όταν έβαλαν λουκέτο άλλα μικρότερα, ειδικά στην οδό Ερμού. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που οι τοπικές Αρχές κατάρτισαν πλάνο για επανεκκίνηση του κέντρου, διαβεβαιώνοντας πως στόχος τους είναι η τόνωση της εμπορικότητάς του και όχι η αλλαγή της χρήσης του.

Η πιο σημαντική από αυτές είναι η αξιοποίηση του μομέντουμ της Λάρνακας, η ζήτηση στην οποία έχει εκτοξευθεί ραγδαία τον τελευταίο χρόνο. Αιχμή του δόρατος για αύξηση των ανθρώπων που κινούνται στο κέντρο, θεωρείται πως θ’ αποτελέσει η ανέγερση νέων boutique hotels και τουριστικών καταλυμάτων. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που παραχώρησε στον «Φ» ο Δήμος Λάρνακας και προέρχονται από τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ).

Πέραν από τα περίπου 25 ξενοδοχεία που λειτουργούν ήδη στην πόλη, υπάρχει ζήτηση για ακόμη 32 boutique hotels, αλλά και μικρά τουριστικά καταλύματα. Ο ΕΟΑΛ έχει εκδώσει το τελευταίο διάστημα 11 άδειες οικοδομής, ενώ υπάρχουν άλλες τρεις ηλεκτρονικές αιτήσεις υπό εξέταση. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 7 πολεοδομικές άδειες και αναμένουν οικοδομική, ενώ κατατέθηκαν πρόσφατα άλλες 11 αιτήσεις, οι οποίες εξετάζονται για οικοδομικές και πολεοδομικές άδειες. «Είναι θετικό που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται κι από τις αδειοδοτήσεις. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στον βασικό στόχο που είναι η αύξηση της εμπορικότητας του κέντρου», ανέφερε ο δήμαρχος Λάρνακας.

Δεν είναι τυχαίο που η Λάρνακα ποντάρει στην αύξηση των κλινών στο κέντρο, τα ξενοδοχεία στα οποία εργάζονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, τα τελευταία χρόνια το κέντρο της πόλης έχει δημιουργήσει τη δική του τουριστική αγορά με τις κλίνες να έχουν ξεπεράσει τις 800. «Είναι ξενοδοχεία που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο και προσελκύουν το δικό τους τουριστικό προϊόν.

Οι επισκέπτες έρχονται για να γνωρίσουν την πόλη, να επισκεφθούν τις παραλίες και τα αξιοθέατά της και να έρθουν σ’ επαφή με τη γαστρονομία της», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους επισκέπτες που επιλέγουν την τουριστική περιοχή στον δρόμο Δεκέλειας. «Οι τουρίστες του κέντρου έρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε μεγάλο βαθμό είναι επαναλαμβανόμενοι. Ελπίζουμε πως η προσθήκη και νέων μονάδων θα φέρει περισσότερους, ώστε, ν’ αναζωογονηθεί το αστικό κέντρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μόνο την κάθοδο», πρόσθεσε οι κ. Πολυβίου.

Πολεοδομικά κίνητρα σε μεγάλες εταιρείες

Ένας άλλος τομέας στον οποίο επενδύει η Λάρνακα είναι η παρουσία στο κέντρο εταιρειών με μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον κ. Βύρα «υπάρχουν επαφές για παροχή πολεοδομικών κινήτρων, ώστε να γίνει μεταφορά των γραφείων μεγάλων εταιρειών στο κέντρο της πόλης». Ο δήμαρχος Λάρνακας πρόσθεσε πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση κι από διάφορες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο κέντρο, ενώ κάποιες από αυτές έχουν ήδη ενοικιάσει χώρους (διαφημιστικές και τουριστικές). «Εμείς δεν επιθυμούμε ν’ αλλάξουν χρήση τα καταστήματα. Θέλουμε να παραμείνουν εμπορικά, ωστόσο, προωθούμε αξιοποίηση των πάνω ορόφων, ώστε ν’ αυξηθεί η κίνηση. Αντιλαμβάνεστε πως εάν δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία θα κυκλοφορούν τουρίστες, ενώ το ίδιο θα συμβεί με τους υπαλλήλους μεγάλων εταιρειών».

Κληθείς ν’ αναφέρει εάν θα δοθούν κίνητρα ώστε να επιστρέψουν και τα μεγάλα καταστήματα ρούχων στο κέντρο, σημείωσε πως έγιναν επαφές μαζί τους. «Περισσότερο εμείς προσπαθούμε ν’ αυξήσουμε τον κόσμο στο εμπορικό κέντρο και αυτό είναι μεγάλο κίνητρο για να επιστρέψουν», υπέδειξε.

Εξέφρασε δε αισιοδοξία για το μέλλον του εμπορικού κέντρου. «Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τι θα γίνει, αλλά είμαι αισιόδοξος. Το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλα. Είναι δίπλα από τη θάλασσα, έχει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και θεωρώ πως έχει περισσότερες πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση. Εμείς θα το παλέψουμε, ώστε ν’ ανακάμψει.

«Το στοίχημα είναι πόσοι θ’ αντέξουμε»

Για να λειτουργήσει το μελλοντικό πλάνο πρέπει ν’ αντέξουν οι καταστηματάρχες, που βιώνουν ένα πολύ σκληρό παρόν. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε πως αυτή την περίοδο είναι σχεδόν απροσπέλαστο το κέντρο, γεγονός που φέρνει πολλά παράπονα. Αυτά τέθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση με τον δήμαρχο. «Κάποιος που δεν γνωρίζει το κέντρο δεν είναι εύκολο να έρθει. Ζητήσαμε σωστή σηματοδότηση και υποσχέθηκαν πως θα το κάνουν, επειδή τίθενται και θέματα ασφάλειας. Έχουμε παράπονα κι από τον εργολάβο για τα άτομα που εργάζονται. Ο ίδιος, όμως, λέει πως εργάζονται όσοι πρέπει. Εμείς θέλουμε να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα, επειδή κουράστηκε ο κόσμος και έχουμε ακόμη ένα δύσκολο χρόνο».

Πρόσθεσε, ακόμη, πως μειώθηκε σημαντικά ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων, που δίνουν μάχη για επιβίωση. «Δεν έχω πληροφορίες για καταστήματα που έκλεισαν με την έναρξη των έργων. Το στοίχημα είναι, όμως, πόσοι θα αντέξουμε», υπέδειξε, εκφράζοντας την ελπίδα πως το νέο πρόσωπο του κέντρου, αλλά και οι προσπάθειες που γίνονται για τόνωσή του θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε το τέλος της Ερμού και το τμήμα στην πλατεία Αλκής. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Λάρνακας αυτή την περίοδο υπάρχουν τρία ανοικτά μέτωπα εργασίας. Το πρώτο είναι στη λεωφ. Γρ. Αυξεντίου, που δημιουργεί μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο και θα ολοκληρωθεί σε πέντε μήνες, ενώ άλλους έξι θα χρειαστεί το δεύτερο κομμάτι της λεωφόρου. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, εξάλλου, αναμένεται τοποθετηθούν οι πλάκες στα άλλα δύο ανοικτά τμήματα, που είναι η αρχή της Ερμού και το τέλος της Ζήνωνος Κιτιέως.

Επιπρόσθετα, το τμήμα μπροστά από τη Δημοτική Αγορά θ’ ανοίξει τον επόμενο μήνα. Ο στόχος είναι όλες οι εργασίες που επηρεάζουν εμπορικά καταστήματα να ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Τότε αναμένεται να ξεκινήσει και το τελευταίο τμήμα (από το ξενοδοχείο Atrium Zenon μέχρι την Οθωμανική Τράπεζα), που εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, μέχρι στιγμής, το έργο παρουσιάζει δικαιολογημένες καθυστερήσεις περίπου δύο μηνών, που προέκυψαν από απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες.

Τα δύο έργα, που θα κοστίσουν πάνω από €14 εκατ., συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ και κατακυρώθηκαν στην εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd.