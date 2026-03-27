Σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εκτοξεύσουν –ή να καταβαραθρώσουν τη φήμη κάποιου μέσα σε λίγες ώρες, ο 12χρονος Ντέιβιντ Σάντσες της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Με τις εμφανίσεις του στην ακαδημία των «μερέγχες», γνωστή ως «La Fabrica», συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα ταλέντα.

Βίντεο με τις ενέργειές του έχουν προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στους φιλάθλους της «βασίλισσας», οι οποίοι δεν διστάζουν να σχολιάσουν πως η αντίληψη και οι επιλογές του στο επιθετικό τρίτο θυμίζουν –ή και ξεπερνούν– παίκτες της πρώτης ομάδας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, τις ποιοτικές επαφές με την μπάλα και το εξαιρετικό αριστερό του πόδι.

Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ήδη οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον Λαμίν Γιαμάλ αλλά και τον Λιονέλ Μέσι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως ένα από τα πιο «λαμπερά» ανερχόμενα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, το γκολ που πέτυχε στο τουρνουά «Futures World Cup» της La Liga προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού. Με το σκορ στο 3-0 υπέρ της ομάδας του, πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής, έκανε μία ντρίμπλα… α λα Ζιντάν (την γνωστή και ως «ρουλέτα»), έκανε ακόμα μία προσποίηση σε αντίπαλο και πλάσαρε εύκολα τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 4-0. Με αυτό το εντυπωσιακό γκολ, αλλά και την εν γένει παρουσία του, θεωρείται ως το φαβορί για να αναδειχθεί MVP του τουρνουά.

Γεννημένος στις 7 Μαΐου του 2014 στην Νοβέλντα του Αλικάντε, πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Σάντα Μαρία Μαγδαλένα Νοβέλδα, στη συνέχεια δοκιμάστηκε στην Έλδα Ουνιόν, ενώ το «άλμα» το έκανε στις Ακαδημίες της Έλτσε, πριν μεταβεί σε εκείνες της Ρεάλ Μαδρίτης το 2023. Οι ιθύνοντες των «μερέγχες» ξεχώρισαν το ταλέντο του και παρά το γεγονός ότι… υπολείπεται σε ύψος (βλέπει τον κόσμο από τα 130 εκατοστά) σε σχέση με τους συμπαίκτες του, το σπάνιο ταλέντο του με τη μπάλα στα πόδια, αλλά και η «επαφή» του με τα δίχτυα, τον έχουν καταστήσει βασικό στην ομάδα κάτω των 12 ετών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την περσινή σεζόν μάλιστα πέτυχε περισσότερα από 60 γκολ με τις Ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί πάνω του! Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως και οι περγαμηνές που τον συνοδεύουν. Σίγουρα το να μπαίνει το όνομά του δίπλα σε εκείνο του Μέσι και του Γιαμάλ είναι πολύ τιμητικό, όμως τα… δύσκολα είναι μπροστά του, όπως και η ευκαιρία να «κατακτήσει» τον κόσμο του ποδοσφαίρου!

