Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ιρανικό Press TV παρουσιάζει την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο, η ιρανική πλευρά περιγράφει «τέσσερα σαφή βήματα» ως απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση:

Πρώτον, προειδοποιεί ότι θα στοχοποιηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Δεύτερον, υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε χώρα φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος στόχος.

Τρίτον, γίνεται αναφορά σε πιθανή πλήρη διακοπή κρίσιμων ενεργειακών και θαλάσσιων διαδρομών.

Τέταρτον, τονίζεται η πρόθεση για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση εάν υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.

Το μήνυμα του βίντεο εντάσσεται στο ήδη τεταμένο σκηνικό, μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα πυροδοτήσει ευρείας κλίμακας αντίποινα, με στόχους ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην περιφερειακή ασφάλεια όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

WATCH: Following US President Donald Trump's threat to strike Iran's energy facilities, the IRGC responded by outlining four clear steps.



