Αυστηρό μήνυμα έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών προς τους πολίτες που ενδεχομένως να σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διακοπές σε περιοχές που βρίσκονται στη μέση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κωνσταντίνος Κόμπος κάλεσε το κοινό να παρακολουθεί τις ταξιδιωτικές οδηγίες και να συμμορφώνεται με αυτές, αφού η περιφερειακή κρίση είναι άκρως επικίνδυνη και απρόβλεπτη.

«Η διαδικασία επαναπατρισμού ήταν δύσκολη», είπε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον, γι’ αυτό άπαντες θα πρέπει να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που βρίσκονται ξανά εγκλωβισμένα στο εξωτερικό, ο κ. Κόμπος απάντησε ότι ενόψει και των εορτών του Πάσχα παρατηρείται μια αυξητική τάση. Κάποιοι φαίνεται να έκλεισαν διακοπές σε περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο των συγκρούσεων. Αυτό προκαλεί ανησυχία μήπως εγκλωβιστούν ξανά συμπατριώτες μας στην εμπόλεμη ζώνη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμα ότι είναι απαραίτητη η διπλωματική εμπλοκή και ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κύπρο να πράττει αυτό που της αναλογεί.

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον κ. Κόμπο δίνει έμφαση στο ανθρωπιστικό πεδίο. «Δεν πρέπει να ξεχνούμε την κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», τόνισε.