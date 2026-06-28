Με τον Άτλα, τον Τιτάνα της ελληνικής μυθολογίας παρομοιάζει τον εαυτό του ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος ετοίμασε φωτογραφία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) την όποία ανήρτησε στο Truth Social.

Στην εικόνα απεικονίζεται να κρατά τη Γη στους ώμους ενώ έχει τυλιγμένη πάνω του την αμερικανική σημαία. Στην ανάρτησή του, που δεν έχει περιγραφή, είναι προφανές πως υπονοεί πως όπως ο Άτλας, έτσι και αυτός, πρέπει να επωμιστεί το βάρος του πλανήτη.

Βέβαια, στην ελληνική μυθολογία, ο Άτλας ανέλαβε να κρατά αιώνια στους ώμους τη Γη σαν τιμωρία από τον Δία, καθώς ξεκίνησε εξέγερση, μαζί με άλλους Τιτάνες, κατά των θεών του Ολύμπου.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε από τον Τραμπ μια ημέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης drones στο Ιράν.

Η επίθεση έγινε ως αντίποινα μετά από επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παραμένει αναζωπυρωμένη.

skai.gr