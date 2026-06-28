Τρόμος επικρατεί για τον απολογισμό του διπλού φονικού σεισμού που σάρωσε τη Βενεζουέλα, με σωστικά συνεργεία από όλο τον πλανήτη να επιχειρούν να φτάνουν στην περιοχή για να προσφέρουν βοήθεια.

Ήδη επισήμως η χώρα θρηνεί 1.430 ανθρώπους, ενώ πάνω από 50.000 (περίπου 54.000 σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας) παραμένουν κάτω από τα ερείπια εγκλωβισμένοι και όσο περνούν οι ώρες, οι πιθανότητες να μην αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μειώνονται.

Το ορόσημο των 72 ωρών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις το χαρακτηρίζουν ως το κρίσιμο χρονικό παράθυρο για τη διάσωση ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί, εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και αδελφός της προέδρου της χώρας, δήλωσε: «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα».

Οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στις παράκτιες περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με αρκετούς ανθρώπους να έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια στη Λα Γκουάιρα.

Ωστόσο, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους σεισμούς, γεγονός που θα τους κατατάξει ανάμεσα στους φονικότερους σεισμούς που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Today, members of USA-01, working alongside local firefighters, rescued a mother & her nine-month-old baby from a collapsed structure. Both were found alive with only minor injuries, brought to safety to the cheers of neighbors.

This is our why: the delivery of hope.@StateDept pic.twitter.com/3ZmJWlN5oL June 27, 2026

Βοήθεια από… παντού

Ήδη η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, αλλά και χώρες της Ασίας σπεύδουν για βοήθεια.

Η ΕΕ έχει δαπανήσει 5 εκατ. ευρώ για είδη πρώτων βοηθειών, με την Κάγια Κάλας να αναφέρει πως στη χώρα της Λατινικής Αμερικής θα συνδράμουν πυροσβέστες, ιατρικό προσωπικό και διασώστες από διάφορες χώρες.

Παράλληλα, το δορυφορικό σύστημα Copernicus θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση των ζημιών και στον στοχευμένο συντονισμό της βοήθειας εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Σύμφωνα με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, πρόεδρο της Βενεζουέλας, πάνω από 2.700 άτομα από 24 χώρες, συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ που έχουν στείλει αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας να συνδράμουν επίσης, καθώς και διασώστες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Μέσω αυτού έχουν κινητοποιηθεί κράτη-μέλη: Συγκεκριμένα οι Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Ολλανδία, Βέλγιο.

Για τη Βενεζουέλα ταξίδεψε χθες επίσης ανθρωπιστική αποστολή από την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Επίσης, Μεξικό, Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Παναμάς, Ισημερινός και Δομινικανή Δημοκρατία έχουν στείλει διασώστες, γιατρούς, εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια.

Colombian rescuers pulled an 11-year-old boy alive from the rubble in Venezuela — after 70 hours



The child was trapped under the debris following the devastating earthquake.



Miraculous rescue by Colombian emergency teams working in the disaster zone. pic.twitter.com/Omve4q4CsD — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026

Η Ινδία, κινητό νοσοκομείο και περισσότερους από 35 τόνους εφοδίων.

Η Τουρκία και η Ελβετία, ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η World Central Kitchen και το Βατικανό έχουν επίσης συνεισφέρει με ανθρωπιστική βοήθεια και χρηματοδότηση.

Βενεζουέλα: Ψάχνουν τους αγαπημένους τους σε λίστες

Από την πρώτη ημέρα μετά τον σεισμό, οι Αρχές μιλούσαν για 64.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αναφέρουν πως περίπου 14.400 έχουν διασωθεί, ενώ πάνω από 50.000 παραμένουν αγνοούμενοι.

Στις περιοχές που επλήγησαν, πολίτες που ψάχνουν να βρουν τους αγαπημένους τους, κοιτάζουν λίστες που έχουν αναρτηθεί με τα ονόματα και φωτογραφίες αγνοουμένων.

Συγγενείς περιμένουν έξω από νοσοκομεία, κέντρα υποδοχής και σημεία ενημέρωσης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά μητρώα αγνοουμένων, ελπίζοντας να βρουν κάποιο ίχνος ζωής.

iefimerida.gr