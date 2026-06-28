Μια επένδυση εκατομμυρίων αναμένεται στην Τουρκία από γνωστό κατασκευαστή αυτοκινήτων, ο οποίος ενισχύει περαιτέρω την παραγωγή του νέου ηλεκτρικού του μοντέλου, με τη δημιουργία νέας μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών.

Πρόκειται για την Hyundai, η οποία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην χώρα, αφού ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει συνολικά 715 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα παραγωγής του νέου Ioniq 3, εκ των οποίων τα 55 εκατ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά τη νέα μονάδα μπαταριών, η οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τη Hyundai Mobis.

Η νέα μονάδα μπαταριών θα ανεγερθεί σε μια έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει 27 ρομπότ, καθώς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας που περιορίζουν στο ελάχιστο την ανάγκη χειροκίνητης εργασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση θα δημιουργήσει περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, ενώ αναμένεται να συμβάλει και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Τουρκία.

Η μαζική παραγωγή του Ioniq 3 αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026, αποτελώντας το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Hyundai που θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Hyundai θα γίνει η πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία που θα παράγει αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Τουρκία, με μοναδικό άλλο κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα να είναι η εγχώρια εταιρεία Togg.

Οι κυψέλες των μπαταριών νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) θα προέρχονται από την Ουγγαρία, ενώ οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), που θα χρησιμοποιούνται στις εκδόσεις μικρότερης αυτονομίας, θα προμηθεύονται εξ ολοκλήρου από την Κίνα.

Σύμφωνα με τους στόχους της Hyundai, η παραγωγή του Ioniq 3 αναμένεται να φτάσει τις 27.000 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 40.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Το νέο μοντέλο θα παράγεται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ιζμίτ, το οποίο διαθέτει ετήσια παραγωγική δυνατότητα 245.000 οχημάτων και σήμερα κατασκευάζει επίσης τα i20 και Bayon.

Το Ioniq 3 θα βγει από τις γραμμές παραγωγής τον Αύγουστο και θα διατεθεί μάλιστα στην τουρκική αγορά ήδη από τον Σεπτέμβριο, με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και συστήματος κίνησης.

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο της Hyundai στο Ιζμίτ, το οποίο αποτελεί και την πρώτη μονάδα παραγωγής της εταιρείας εκτός Νότιας Κορέας, λειτουργεί από το 1997 και μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια οχήματα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Τουρκία επρόκειτο να υποδεχθεί και μια σημαντική επένδυση από την κινεζική BYD, με την κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής οχημάτων να έχει συμφωνηθεί από νωρίς. Ωστόσο, η κινεζική εταιρεία φέρεται στη συνέχεια να πάγωσε το συγκεκριμένο project, στρέφοντας το ενδιαφέρον της κυρίως προς τη μονάδα της στην Ουγγαρία.

carandmotor.gr