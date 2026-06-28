Η Κύπρος ενώ ασχολείται με τη διαφθορά και με κανένα άλλο θέμα -και δεν ψέγω τους πολίτες γι’ αυτό, διότι δικαιολογημένα δεν εμπιστεύονται τον πολιτικό κόσμο, ούτε τη Δικαιοσύνη- στην περιοχή μας φαίνεται να γίνεται προσπάθεια να αλλάξουν οι ισορροπίες και μάλιστα με την ανάρμοστη ανάμειξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η απόφαση του Αμερικανού Πλανητάρχη να στείλει την Πέμπτη στο Κογκρέσο το επίσημο αίτημα για την πώληση των κινητήρων της General Electric, αποδεικνύει ότι είναι αποφασισμένος να πάει στην Άγκυρα, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με μεγάλα δώρα για την κατοχική Τουρκία, χωρίς να τον ενδιαφέρει που και πως θα χρησιμοποιηθούν.

Το γεγονός ότι ο ισλαμιστής πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απειλεί καθημερινά την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες της περιοχής -ειδικά το Ισραήλ- φαίνεται να μην απασχολεί τον κ. Τραμπ.

Πάντως, είναι πολύ προβληματικός και επικίνδυνος ο τρόπος σκέψης του, διότι ο εξοπλισμός της Τουρκίας, εάν το Κογκρέσο το επιτρέψει, θα δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις στην περιοχή.

Πλέον δεν είναι στη φαντασία των διαφόρων αναλυτών μία σύγκρουση της Τουρκίας με το Εβραϊκό Κράτος. Η κίνηση του Ισραήλ για επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, αποτελεί κλιμάκωση της άτυπης σύγκρουσης, που κοχλάζει υπόγεια. Στο Τελ Αβίβ ήδη υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι πιο επικίνδυνη για το Εβραϊκό Κράτος ακόμα και από το Ιράν…

Οι ειδικοί για τα στρατιωτικά, δεν ανησυχούν τόσο για τους κινητήρες, που θα τοποθετηθούν στα τουρκικά ΚΑΑΝ, διότι είναι τρίτης γενιάς. Ανησυχούν, όμως, για την πιθανή πώληση των μαχητικών F-35. Το πρόβλημα ήρθε στην επικαιρότητα την περασμένη Τετάρτη στη διάρκεια της καθιερωμένης κουβέντας του Αμερικανού Προέδρου με τους διαπιστευμένους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.

Μετά από ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου, αποκαλύφθηκε το βρώμικο σχέδιο, που αφορά όλες τις χώρες της περιοχής, ακόμα και αυτές που σήμερα θεωρούνται φιλικές προς την Τουρκία. Διότι ο Ερντογάν αλλάζει τους φίλους και τους συμμάχους τους όπως τα πουκάμισα του.

Ο κ. Τραμπ δεν ήταν πολύ ομιλητικός για το μείζον αυτό ζήτημα, και ήταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αυτός που αποκάλυψε κάτι που υποψιαζόμασταν από καιρό.

Επειδή ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ -καλή του ώρα, όπου κι αν βρίσκεται-, και η οργάνωση HALC «έδεσαν» τους Τούρκους πάνω στους S-400, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα μαχητικά F-35, εάν δεν απομακρύνουν από το τουρκικό έδαφος το ρωσικό σύστημα. Η τροπολογία είναι μέρος του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, του 2020 (National Defense Authorization Act -NDAA). Οπότε, αν πραγματικά επιθυμεί ο κ. Τραμπ να χαρίσει τα αμερικανικά μαχητικά στους Τούρκους, πρέπει να ακυρωθεί η τροπολογία.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να έχει την πλειοψηφία των βουλευτών και των γερουσιαστών. Εδώ χάνει σημαντικές ψηφοφορίες για τον πόλεμο με το Ιράν, θα κερδίσει για την Τουρκία, την οποία σιχαίνονται στην πλειοψηφία τους οι νομοθέτες; Αποκλείεται…

Ο Αντιπρόεδρος Βανς μπήκε στην κουβέντα του κ. Τραμπ με τους δημοσιογράφους και αποκάλυψε το μυστικό για τα F-35: «Ο Pete (εννοεί τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ) και όλη η ομάδα το εξετάζουν αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί – που έχουν συμβεί για να συμμορφωθούν με το αμερικανικό δίκαιο. Ο πρόεδρος μας έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό», είπε.

Και πρόσθεσε: «Στρώνουμε τις παγίδες και επιβεβαιώνουμε ότι αυτό έχει συμβεί. Αυτό είναι πραγματικά θέμα του Κογκρέσου και διασφαλίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τα F-35. Θα το ανακοινώσουμε όταν θα έχουμε» (εννοεί αποτελέσματα).

Για να προσθέσει ο κ. Τράμπ ότι «ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος που, είναι λίγο αμφιλεγόμενος, αλλά κι εγώ είμαι, εεε. Αλλά τον ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει πολύ», ισχυρίστηκε για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Διότι ο Ερντογάν δεν βοήθησε ποτέ την Αμερική. Εχθρεύεται την αμερικανική υπερδύναμη, η οποία δυστυχώς του χαρίστηκε και τώρα προσπαθεί να τον επιβραβεύσει.

Τα πράγματα είναι δύσκολα, αν και οι σοβαρές δυνάμεις της Ομογένειας έχουν κάνει τα κουμάντα τους από το 2020. Και όταν μιλάμε για τις σοβαρές δυνάμεις, βγάζουμε από το κάδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος δεν έχει εκδώσει καμία καταδικαστική ανακοίνωση -γενικά ομιλώντας δεν έχει κουνήσει ούτε το μικρό του δάκτυλο, αν και δεν έχει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Οι προηγούμενοι Αρχιεπίσκοποι ήταν πάντα παρόντες σε όλους τους αγώνες εναντίον της κατοχικής χώρας και έφταναν μέχρι τον εκάστοτε Πρόεδρο των ΗΠΑ για να βοηθήσουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ελπιδοφόρος όχι… Τα συμφέροντα του Φαναρίου δεν επιτρέπουν …αντιτουρκικές ενέργειες!!!

Η Κύπρος και η Ελλάδα, μόνες τους ή σε συνεργασία με άλλα κράτη στην περιοχή, πρέπει να εκφράσουν την αντίθεση τους ειδικά για την πιθανή πώληση των F-35. Και οι ομογενείς μας, μαζί με το Εβραϊκό και το Αρμενικό Λόμπι και τους Κούρδους, να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Σε δυόμιση χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποδεικνύεται ο πιο φιλότουρκος ηγέτης της υπερδύναμης, δεν θα είναι Πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Το τεράστιο θέμα της διαφθοράς μας θυμώνει και μας λυπεί. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει τις αλληλοκατηγορίες των κομμάτων. Λίγο-πολύ τα περισσότερα κόμματα βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας. Σίγουρα δεν πρέπει να κατηγορούνται όλοι. Αλλά, έχει σημασία η γνώμη των πολιτών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πολεμώντας τη διαφθορά και τη διαπλοκή θα έχει πολλαπλά κέρδη όταν θέσει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία. Από τη φύση του απεχθάνεται τη διαφθορά. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει, και μπορεί, να την εξαλείψει…

ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ επειδή η υπόθεση της «Σάντης» πάει να ξεχαστεί: Είναι διάχυτη η ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις για την υπόθεση που προκάλεσε προεκλογικά πολιτικό «σεισμό» στην Κύπρο. Υπάρχει ένα πόρισμα της κυπριακής Αστυνομίας, που δείχνει αυτούς που βοήθησαν τη «Σάντη» να δημοσιοποιήσει τα αρρωστημένα ψέματα της:

Είχαν στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό, με στόχο, όπως διαφάνηκε, την εκλογή συγκεκριμένου υποψηφίου, στη Βουλή της Κύπρου. Προσπάθησαν να ενοχοποιήσουν αθώους ανθρώπους -ο Δημήτρης Παπαδάκης έχασε την ευκαιρία να εκλεγεί βουλευτής επειδή ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης πίστεψε τα “fake news” της «Σάντης», που διακινήθηκαν. Ένας υφυπουργός στην Ελλάδα μπαινοβγαίνει ακόμα στα νοσοκομεία.

Τι πάει να πει ότι η -δικαιολογημένα βαλλόμενη- Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο.

Τα στοιχεία και οι αποδείξεις είναι στα χέρια των εισαγγελέων… Ποιος σταματά την προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη διότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπήρξε: >Συνωμοσία προς διάπραξη «εγκλημάτων».

>Κατοχή και δημοσιοποίηση πλαστών εγγράφων (ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων), και

>Δημιουργία και διάδοση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο.

Φυσικά και θα επανέλθουμε διότι οι πολίτες οσμίζονται κουκούλωμα αυτής της πολύ βρώμικης υπόθεσης, τον εγκέφαλο της οποίας υποψιαζόμαστε…