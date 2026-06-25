Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επανεξετάζει το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και της προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών.

«Ο Πιτ και ολόκληρη η ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό.

Περνάμε από όλα τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και επιβεβαιώνουμε ότι οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο και τη διασφάλιση ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τα F-35. Θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Τραμπ: «Ο Ερντογάν μάς έχει βοηθήσει πολύ»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν:

«Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να θεωρείται κάπως αμφιλεγόμενος, αλλά κι εγώ είμαι. Τον γνωρίζω προσωπικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει πολύ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κάποιο «δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο (σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία) και απάντησε «νομίζω πως ναι».

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» πρόσθεσε.

«Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης», επεσήμανε ο Τραμπ. «Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό. Έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση», συνέχισε.

Ερωτηθείς τι πρέπει να συμβεί προκειμένου να προχωρήσει η πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πως έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Τι σημαίνουν οι δηλώσεις

Οι τοποθετήσεις Βανς και Τραμπ αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά την αναθέρμανση της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα.

Ωστόσο, η αναφορά του αντιπροέδρου στην ανάγκη συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία παραπέμπει ευθέως στο ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 Triumph, το οποίο οδήγησε το 2019 στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα του Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Με άλλα λόγια, η πολιτική βούληση στον Λευκό Οίκο φαίνεται να υπάρχει, αλλά το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν η Άγκυρα μπορεί να ικανοποιήσει τις νομικές και θεσμικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Κογκρέσο για να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος προς τα F-35.

protothema.gr