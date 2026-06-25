Το πόρισμα της Αρχής κατά της διαφθοράς είχε προκαλέσει ένα μούδιασμα και αμηχανία στην Πινδάρου. Άνοιξε, όμως, και μια εσωκομματική συζήτηση για το πώς έπρεπε να διαχειριστούν το ζήτημα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα όσον αφορά τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίτιμο πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Νίκο Αναστασιάδη. Εξάλλου, και πριν από το πόρισμα, στην Πινδάρου υπήρχαν δύο ή ακόμη και τρία στρατόπεδα.

Το τραύμα των προεδρικών εκλογών και το γενικότερο κλίμα που προηγήθηκε αλλά και ακολούθησε έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τοποθετήσεις απέναντι στους τέως. Στην περίπτωση του Αναστασιάδη, πλέον, προστίθεται και το ζήτημα του πορίσματος. Παρόλα αυτά, δεν αναμενόταν ότι θα άνοιγε οποιαδήποτε συζήτηση σε συλλογικά όργανα του κόμματος στην παρούσα συγκυρία, εκτός αν το έθετε κάποιος.

Η εξέλιξη της υπόθεσης με τη δημόσια τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, άλλαξε τα δεδομένα και δρομολόγησε εξελίξεις, αφού χθες ο Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε με την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, ενημερώνοντάς την ότι θα απέχει από όλα τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα. Η απόφασή του, όπως και η τοποθέτηση του Δημήτρη Δημητρίου στο podcast Legal Matters, έτυχαν διαφορετικών ερμηνειών, με στελέχη του κόμματος να δίνουν διαφορετικές αναγνώσεις.

Ο βουλευτής Λευκωσίας του ΔΗΣΥ δεν διαφώνησε με την άποψη του Χρήστου Πουργουρίδη ότι θα πρέπει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του κόμματος να τεθεί εκτός των οργάνων, όπως έγινε με τον Φαίδωνα Φαίδωνος και τον Νίκο Σύκα.

Σημείωσε ότι το καλύτερο θα ήταν να διευκολύνει ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης το κόμμα και να απέχει οικειοθελώς από τις διαδικασίες. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον ίδιο τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος με γραπτή δήλωσή του, αφού ενημέρωνε για την απόφασή του να απέχει από όλα τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ, σημείωνε ότι δεν θα επιτρέψει «σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα, του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και υπηρέτησα με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια».

Τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Δημητρίου κλήθηκε να σχολιάσει ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος ουσιαστικά διαχώρισε την επίσημη θέση του κόμματος από τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της παράταξης.

«Ο συνάδελφος μπορεί να εξέφρασε την προσωπική του άποψη· δημοκρατία έχουμε. Εμείς στον ΔΗΣΥ δεν συνεδριάζουμε στις Κεντρικές Επιτροπές για να πάρουμε γραμμή για το τι θα πούμε», έσπευσε να διαμηνύσει με νόημα ο κ. Δίπλαρος.

«Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως, από εκεί και πέρα, τη θέση του κόμματος την εκφράζει η πρόεδρος, ο αναπληρωτής και ο εκπρόσωπος Τύπου.

Τη διαφωνία του με την απόφαση του Νίκου Αναστασιάδη να απέχει από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ εξέφρασε ο Χάρης Γεωργιάδης.

«Δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση, αλλά καταλαβαίνω τους λόγους», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο τέως Πρόεδρος λειτούργησε υπό το βάρος πιέσεων, ακόμη και από Συναγερμικούς. Υπογράμμισε, επίσης, ότι δεν συμφωνεί με την αντίληψη πως κάποιος που δεν έχει καν κατηγορηθεί θα πρέπει να τίθεται εκτός κομματικών διαδικασιών.

Θέμα και με Σύκα

Στον απόηχο των εξελίξεων, ήρθε και η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας για την περίπτωση του Νίκου Σύκα. Η υπόθεση του τέως βουλευτή Λεμεσού θα παραμείνει ουσιαστικά σε εκκρεμότητα για ένα χρόνο, καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη μαρτυρία της παραπονούμενης.

Στην ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η υπόθεση διερευνήθηκε με γνώμονα την υποχρέωση του κράτους να εξετάζει αποτελεσματικά καταγγελίες για περιστατικά βίας κατά γυναικών, με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στη βάση της αρχής ότι η εξέταση υποθέσεων βίας κατά γυναικών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση ή τη συνεργασία του θύματος», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι, μετά την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού, κρίθηκε πως, υπό τις περιστάσεις και ελλείψει της μαρτυρίας της παραπονούμενης —η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για δικαστική αξιολόγηση— δεν υπήρχε επαρκές υλικό για ποινική δίωξη.

«Με βάση τα πιο πάνω, αποφασίστηκε όπως η υπόθεση παραμείνει σε εκκρεμότητα για περίοδο ενός έτους», αναφέρεται.

Η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει επίσης ότι το κράτος παραμένει διαθέσιμο να παράσχει στήριξη και προστασία στην παραπονούμενη, ενώ για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα δοθούν περαιτέρω στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ είχε εγκρίνει την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λεμεσό, μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου.