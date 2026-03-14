Ο Κωνσταντίνος Κόμπος είναι μόλις ένας εκ των δύο υπουργών Εξωτερικών που ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων από πλευράς Ιράν στην περιοχή του Κόλπου. Τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα μεταφέρει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ρόλο και να είναι παρούσα στην περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν στο Άμπου Ντάμπι οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ και απεσταλμένος της Κίνας.

Το ταξίδι Κόμπου στα ΗΑΕ αποσκοπούσε πρωτίστως στο να εκφράσει αλληλεγγύη προς μια χώρα με την οποία η Κύπρος έχει στρατηγική σχέση και η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση αυτή την περίοδο ένεκα των ιρανικών επιθέσεων.

Με την επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι, ο Κωνσταντίνος Κόμπος έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι παρούσα στις προσπάθειες που καταβάλλονται, στο πλαίσιο έντονης διπλωματικής κινητικότητας για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την Πέμπτη ο Κύπριος ΥΠΕΞ είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών κράτησε περίπου δύο ώρες, ενώ ανάλογης χρονικής διάρκειας είχε και με την υπουργό Ευρώπης των ΗΑΕ.

Το Άμπου Ντάμπι, παρά το ότι τα Εμιράτα έχουν πληγεί άμεσα, με νεκρούς και τραυματίες, και όχι μόνο μία φορά, και με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, απαγορεύει τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και προχώρησαν σε έντονα διαβήματα προς το ιρανικό καθεστώς. Παράλληλα, ωστόσο, τηρούν μια προσεκτική στάση που τους επιτρέπει να διατηρούν δίαυλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Εμιράτων ανέφερε ότι οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τις σχέσεις φιλίας και στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΑΕ και της Κύπρου, καθώς και τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς προς υποστήριξη των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και ενίσχυσης οδών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Εξετάστηκαν περαιτέρω οι ευκαιρίες για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους ζωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών τομέων.

Στο επίκεντρο και οι επιπτώσεις των απρόκλητων και τρομοκρατικών πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν που στόχευσαν τα ΗΑΕ και μια σειρά από αδελφικές και φιλικές χώρες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ο Σεΐχης εξέφρασε την εκτίμησή του για την επίσκεψη του κ. Κόμπου σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζει το βάθος της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα ΗΑΕ μετά από αυτές τις απρόκλητες και ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σεΐχης επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαίροντας την ισχύ των σχέσεων μεταξύ ΗΑΕ και Κύπρου και τη συνεχή ανάπτυξή τους σε διάφορους τομείς.

Τόνισε επίσης την επιθυμία των ΗΑΕ να επεκτείνουν τη συνεργασία με την Κύπρο κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες και των δύο χωρών για περαιτέρω πρόοδο και ευημερία για τους λαούς τους.

Αναφορά έγινε και στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των ΗΑΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο που η ΚΔ ασκεί την Προεδρία της ΕΕ.

Ο κ. Κόμπος έγραψε στον λογαριασμό του στο X ότι «η διπλωματία και ο διάλογος είναι η μόνη βιώσιμη οδός για αποκλιμάκωση και σταθερότητα».

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος θα είναι τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τα αποτελέσματα των επαφών του στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και άλλες συνομιλίες που είχε το τελευταίο διάστημα με ξένους ομολόγους του.

Αυτό που θα τονίσει ο Κύπριος ΥΠΕΞ είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ρόλο στην περιοχή και να είναι παρούσα. Ο ίδιος προτίθεται το αμέσως επόμενο διάστημα να επιστρέψει στην περιοχή του Κόλπου για συνέχιση των επαφών του.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΣΕΥ τη Δευτέρα είναι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ΥΠΕΞ θα ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Νότια Γειτονία.

Πριν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, θα πραγματοποιηθεί άτυπη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια προγεύματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί θα συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, για άτυπη συζήτηση σχετικά με τις διμερείς σχέσεις.