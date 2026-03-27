Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, για τη μη εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εταιρικής Διαφάνειας (ESAP), η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού σημείου πρόσβασης για εταιρικές πληροφορίες στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την επιστολή που εστάλη την Παρασκευή, η Κομισιόν δίνει περιθώριο δύο μηνών για συμμόρφωση, αλλιώς η διαδικασία επί παραβάσει μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο με αιτιολογημένη γνώμη. Η καθυστέρηση αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας που ρυθμίζει την πλατφόρμα ESAP, η οποία θα συγκεντρώνει εταιρικές πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη σε τυποποιημένη μορφή, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διασυνοριακή ροή κεφαλαίων.

Η ESAP αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, καθιστώντας τα πιο αξιοποιήσιμα για επενδυτές και ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά. Για χώρες όπως η Κύπρος, που εξαρτώνται από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις διεθνείς επενδύσεις, η λειτουργία του ESAP θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή αφορά κυρίως την τεχνική προσαρμογή, καθώς απαιτείται αλλαγή στον τρόπο που οι εταιρείες και οι εποπτικές αρχές υποβάλλουν δεδομένα στο ESAP. Αυτή η αλλαγή καλύπτει διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επηρεάζει τουλάχιστον 15 διαφορετικές Οδηγίες, καλύπτοντας από τη λογιστική πληροφόρηση έως τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τις τράπεζες.

Η υλοποίηση του ESAP θα εξελιχθεί σταδιακά, με την πρώτη φάση να ενεργοποιείται τον Ιούλιο του 2026, όταν οι εταιρείες που υπάγονται σε βασικά καθεστώτα διαφάνειας θα αρχίσουν να υποβάλλουν στοιχεία στην πλατφόρμα. Στα επόμενα στάδια, θα προστεθούν περισσότερα δεδομένα, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 200 υποσυνόλων πληροφοριών από δεκάδες νομοθετικές πράξεις.

Το σχέδιο αυτό συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη προσπάθεια ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και ενίσχυσης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην ΕΕ.